Тайное послание принцессы: стилист расшифровал, что Кейт Миддлтон хочет сказать миру после ареста брата короля Чарльза ІІІ

После ареста младшего брата Чарльза III – Эндрю Маунтбеттена-Виндзора – внимание общественности приковано к королевской семье как никогда раньше, поэтому Кейт Миддлтон решила использовать свой гардероб как своеобразный способ коммуникации с подданными. По словам стилиста Лизы Талбот, принцесса Уэльская сознательно отказывается от одежды из новых коллекций, зато повторяет образы прошлых лет, чтобы продемонстрировать устойчивость.

Эксперт подчеркнула, что скрытые послания можно считать в каждом из четырех образов, в которых Ее Высочество появлялась на публике в последнее время. Об этом она рассказала в комментарии для Daily Mail.

"Повторное ношение одежды тонко передает уравновешенность и скромность. Это сигнализирует о стабильности, ответственности и уважении к ситуации. Когда королевская семья находится под пристальным вниманием, одежда становится не столько проявлением стиля, сколько носителем сообщения. Выбирая привычные вещи из своего гардероба, она устраняет любые отвлекающие факторы и сосредотачивает внимание на своей роли и работе, а не на том, что она одевает", – сказала стилист.

Первым публичным мероприятием, которое посетила Кейт Миддлтон после ареста Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, стал матч шести наций по регби между Англией и Ирландией. Она вышла в свет в синем пальто от Alexander McQueen, которое ранее одевала во время празднования Рождества в 2023 году.

На красной дорожке кинопремии BAFTA 2026 принцесса Уэльская появилась в изящном шифоновом платье с открытыми плечами от модного дома Gucci. Образ она дополнила массивными серьгами, которые ранее принадлежали королеве Елизавете II. Идентичный наряд жена принца Уильяма впервые одела в 2019-м.

Через несколько дней после торжественного мероприятия Кейт Миддлтон воссоздала наряд, который носила еще в 2022-м. В преддверии Дня Святого Давида она вышла на публику в бордовом пальто от Alexander McQueen, которое скомбинировала с кожаными сапогами в тон.

Для записи ролика по случаю вышеупомянутого праздника жена принца Уильяма одела красное клетчатое платье от своего любимого дизайнера Алессандры Рич. Образ в ретро стиле Кейт Миддлтон уже демонстрировала на открытии лондонского музея V&A в 2021-м.

Арест брата Чарльза III

19 февраля полиция арестовала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора прямо на его 66-й день рождения по подозрению в злоупотреблении государственной должностью. После обнародования материалов по делу скандального Джеффри Эпштейна стало известно, что экс-принц присылал финансисту отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах, которые посещал во время официальных поездок в статусе специального представителя правительства по вопросам торговли и инвестиций.

Правоохранители допрашивали Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в течение 12 часов, после чего отпустили под обязательство сотрудничать со следствием, однако без предъявления официальных обвинений. В свою очередь британское правительство обсуждает возможность внесения акта парламента, который позволил бы устранить экс-принца из очереди на престол.

