Скандальный брат короля Чарльза ІІІ остался без любимого хобби из-за связей с Эпштейном

Связи со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном не только разрушили репутацию бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, но и лишили его любимого хобби. После переезда в поместье Сандрингем в Норфолке младшему брату короля Великобритании Чарльза III запретили ездить верхом на лошади.

Это занятие всегда приносило экс-принцу удовольствие, но теперь он фактически прикован к своему дому, где его единственной компанией являются пятеро норфолк-терьеров и двое корги покойной Елизаветы II. Соответствующую информацию сообщил таблоид The Sun.

Перед переездом в Сандрингем Эндрю Маунтбеттена-Виндзора регулярно видели верхом на лошади возле Виндзорского замка. Он всегда широко улыбался, занимаясь любимым хобби, но после смены места жительства больше не может этого делать, чтобы не попасть в объективы фотографов.

"С момента ареста на прошлой неделе ему запрещено заниматься верховой ездой. Это является неуместным. Королевские советники считают, что его не должны видеть улыбающимся и счастливым на лошади, как это было в Виндзоре. Но это было одно из немногих занятий, которое ему действительно нравилось, так чем же он теперь будет заниматься?" – рассказал инсайдер.

В последний раз публика видела Эндрю Маунтбеттена-Виндзора после того, как он покидал отделение полиции. Фотограф снял встревоженного экс-принца, который сидел на заднем сиденье автомобиля с широко раскрытыми глазами. Тогда жуткая фотография быстро "завирусилась" в сети и стала темой номер один для обсуждения.

Скандал с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором

После обнародования документов по делу Джеффри Эпштейна стало известно, что в 2010 году брат Чарльза III присылал финансисту отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах, которые посещал во время официальных поездок в статусе специального представителя правительства по вопросам торговли и инвестиций. Проанализировав соответствующие данные, полиция начала расследовать обвинения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в злоупотреблении государственной должностью.

19 февраля экс-принца арестовали. В течение 12 часов полицейские допрашивали Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, после чего отпустили под обязательство сотрудничать со следствием, однако без предъявления официальных обвинений.

Сейчас британское правительство рассматривает возможность законодательного вмешательства в скандал с младшим братом британского короля. Обсуждается внесение акта парламента, который позволил бы устранить Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из очереди на престол, где сейчас он занимает восьмое место.

