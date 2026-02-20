Экс-принца Эндрю отпустили из полиции после 12 часов допроса: как он фигурировал в файлах Эпштейна и что будет дальше

Бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, который является братом короля Великобритании Чарльза III, отпустили из полиции после ареста по подозрению в злоупотреблении государственной должностью из-за раскрытия информации по делам американского финансиста Джеффри Эпштейна. Правоохранители допрашивали задержанного в течение 12 часов.

Об этом сообщают Reuters и Sky News. Расследование в отношении его продолжается.

Маунтбеттен-Виндзора, которому в четверг, 19 февраля, исполнилось 66 лет, в течение всего дня допрашивали детективы полиции. Ранее в этом месяце правоохранители сообщили о расследовании обвинений в передаче им документов покойному осужденному сексуальному преступнику Эпштейну во время исполнения обязанностей торгового посланника.

Свидетели видели, как бывший принц покидал полицейский участок в Эйлшеме на востоке Англии, где его ждали фотографы и съемочные группы. Позже полиция долины Темзы сообщила, что задержанного мужчину освободили под обязательство сотрудничать со следствием.

Букингемский дворец не был заранее проинформирован об аресте, однако король Чарльз заявил, что семья оказывает властям полную и искреннюю поддержку и содействие.

"Позвольте мне четко заявить: закон должен идти своим путем... Тем временем моя семья и я будем продолжать выполнять свой долг и служить вам всем", – говорится в его заявлении.

Как Эндрю фигурировал в файлах Эпштейна

Маунтбеттен-Виндзор, второй сын покойной королевы Елизаветы II, отрицал любые правонарушения, связанные с Джеффри Эпштейном, и заявлял, что сожалеет о знакомстве с ним. Он не делал публичных заявлений после того, как правительство США обнародовало более трех миллионов страниц материалов по делу Эпштейна, которого в 2008 году осудили за склонение несовершеннолетней к проституции.

Из обнародованных документов следует, что в 2010 году Маунтбеттен-Виндзор отправлял Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах, которые посещал во время официальных поездок в статусе специального представителя правительства по вопросам торговли и инвестиций. В 2011 году он покинул эту должность после того, как стали известны его тесные связи с Эпштейном.

"После тщательной оценки мы начали расследование этого обвинения в неправомерных действиях на государственной должности... Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и предоставим обновленную информацию в соответствующее время", – отметил помощник начальника полиции Темз-Вэлли Оливер Райт.

Этот арест стал очередным ударом для бывшего принца, который в 2019 году был вынужден сложить все официальные королевские обязанности из-за связей с Джеффри Эпштейн. В октябре 2025 года его старший брат лишил его титулов и почетных званий на фоне новых разоблачений относительно их взаимоотношений.

Что будет дальше

В то же время сам факт ареста свидетельствует о наличии обоснованных подозрений, но не означает доказанной вины. Осуждение за неправомерное исполнение обязанностей на государственной должности предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения, а такие дела рассматривает Королевский суд, который занимается самыми тяжелыми уголовными производствами.

Ранее полиция отмечала, что правонарушения, связанные с неправомерным поведением на государственной должности, которые относятся к категории "общего права" и не урегулированы отдельным писаным законом, сопровождаются особыми юридическими трудностями.

Иск Вирджинии Джуффре

В 2022 году брат короля достиг мирового соглашения в гражданском иске, поданном в США покойной Вирджинией Джуффре, которая обвиняла его в сексуальном насилии в подростковом возрасте на объектах, принадлежавших Эпштейну или его окружению. Комментируя предварительный арест Маунтбеттен-Виндзора, президент США Дональд Трамп назвал это позором.

"Я думаю, что это очень печально. Я думаю, что это так плохо для королевской семьи", – сказал Трамп журналистам.

Отмечается, что нынешнее полицейское расследование не имеет связи ни с этим делом, ни с любыми другими обвинениями в сексуальных домогательствах.

Как писал OBOZ.UA, 19 февраля стало известно, что Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали из-за причастности к делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Мужчину взяли под стражу по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе – он посещал насильственные вечеринки Эпштейна в то время, когда носил титул принца и выполнял королевские обязанности.

