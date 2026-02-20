УкраїнськаУКР
Экс-принца Эндрю отпустили из полиции после 12 часов допроса: как он фигурировал в файлах Эпштейна и что будет дальше

Бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, который является братом короля Великобритании Чарльза III, отпустили из полиции после ареста по подозрению в злоупотреблении государственной должностью из-за раскрытия информации по делам американского финансиста Джеффри Эпштейна. Правоохранители допрашивали задержанного в течение 12 часов.

Об этом сообщают Reuters и Sky News. Расследование в отношении его продолжается.

Маунтбеттен-Виндзора, которому в четверг, 19 февраля, исполнилось 66 лет, в течение всего дня допрашивали детективы полиции. Ранее в этом месяце правоохранители сообщили о расследовании обвинений в передаче им документов покойному осужденному сексуальному преступнику Эпштейну во время исполнения обязанностей торгового посланника.

Свидетели видели, как бывший принц покидал полицейский участок в Эйлшеме на востоке Англии, где его ждали фотографы и съемочные группы. Позже полиция долины Темзы сообщила, что задержанного мужчину освободили под обязательство сотрудничать со следствием.

Экс-принца Эндрю отпустили из полиции после 12 часов допроса: как он фигурировал в файлах Эпштейна и что будет дальше

Букингемский дворец не был заранее проинформирован об аресте, однако король Чарльз заявил, что семья оказывает властям полную и искреннюю поддержку и содействие.

"Позвольте мне четко заявить: закон должен идти своим путем... Тем временем моя семья и я будем продолжать выполнять свой долг и служить вам всем", – говорится в его заявлении.

Как Эндрю фигурировал в файлах Эпштейна

Маунтбеттен-Виндзор, второй сын покойной королевы Елизаветы II, отрицал любые правонарушения, связанные с Джеффри Эпштейном, и заявлял, что сожалеет о знакомстве с ним. Он не делал публичных заявлений после того, как правительство США обнародовало более трех миллионов страниц материалов по делу Эпштейна, которого в 2008 году осудили за склонение несовершеннолетней к проституции.

Экс-принца Эндрю отпустили из полиции после 12 часов допроса: как он фигурировал в файлах Эпштейна и что будет дальше

Из обнародованных документов следует, что в 2010 году Маунтбеттен-Виндзор отправлял Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах, которые посещал во время официальных поездок в статусе специального представителя правительства по вопросам торговли и инвестиций. В 2011 году он покинул эту должность после того, как стали известны его тесные связи с Эпштейном.

"После тщательной оценки мы начали расследование этого обвинения в неправомерных действиях на государственной должности... Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и предоставим обновленную информацию в соответствующее время", – отметил помощник начальника полиции Темз-Вэлли Оливер Райт.

Этот арест стал очередным ударом для бывшего принца, который в 2019 году был вынужден сложить все официальные королевские обязанности из-за связей с Джеффри Эпштейн. В октябре 2025 года его старший брат лишил его титулов и почетных званий на фоне новых разоблачений относительно их взаимоотношений.

Что будет дальше

В то же время сам факт ареста свидетельствует о наличии обоснованных подозрений, но не означает доказанной вины. Осуждение за неправомерное исполнение обязанностей на государственной должности предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения, а такие дела рассматривает Королевский суд, который занимается самыми тяжелыми уголовными производствами.

Ранее полиция отмечала, что правонарушения, связанные с неправомерным поведением на государственной должности, которые относятся к категории "общего права" и не урегулированы отдельным писаным законом, сопровождаются особыми юридическими трудностями.

Иск Вирджинии Джуффре

В 2022 году брат короля достиг мирового соглашения в гражданском иске, поданном в США покойной Вирджинией Джуффре, которая обвиняла его в сексуальном насилии в подростковом возрасте на объектах, принадлежавших Эпштейну или его окружению. Комментируя предварительный арест Маунтбеттен-Виндзора, президент США Дональд Трамп назвал это позором.

"Я думаю, что это очень печально. Я думаю, что это так плохо для королевской семьи", – сказал Трамп журналистам.

Экс-принца Эндрю отпустили из полиции после 12 часов допроса: как он фигурировал в файлах Эпштейна и что будет дальше

Отмечается, что нынешнее полицейское расследование не имеет связи ни с этим делом, ни с любыми другими обвинениями в сексуальных домогательствах.

Как писал OBOZ.UA, 19 февраля стало известно, что Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали из-за причастности к делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Мужчину взяли под стражу по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе – он посещал насильственные вечеринки Эпштейна в то время, когда носил титул принца и выполнял королевские обязанности.

