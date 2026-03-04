Тайна одиночества Анджелины Джоли: инсайдер раскрыл, почему актриса ни с кем не встречается после развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли закрыла сердце для новых отношений после скандального развода с коллегой по цеху Брэдом Питтом. С момента разрыва знаменитость ни разу не ходила на свидания, а все из-за того, что сосредоточила все свое внимание на воспитании шести детей: Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, Нокс и Вивьен.

Видео дня

Селебрити всегда хотела, чтобы ее сыновья и дочери были максимально счастливыми, поэтому без лишних сомнений отодвинула личную жизнь на задний план. Тайну одиночества Анджелины Джоли раскрыл инсайдер из ее близкого окружения изданию People.

"Енджи была очень занята и сосредоточена на работе в течение последних нескольких лет. Романтические отношения для нее не были важны. У нее не было парня. С момента развода она фактически была одинокой матерью, поэтому именно на детях и сосредотачивала все внимание. Она любит быть мамой и всегда хочет убедиться, что все чувствуют себя хорошо. Кажется, у нее все прекрасно", – сказал источник.

Кстати, именно из-за детей Анджелина Джоли продолжает жить в Лос-Анджелесе, где не чувствует себя комфортно. Условия опеки не позволяют селебрити покинуть город, однако, как только Вивьен и Ноксу исполнится 18 лет, она планирует переехать. Звезда намерена разделить свое время между Нью-Йорком, Европой и Камбоджей. А вот роскошный особняк в престижном районе Лос-Фелиз она уже выставила на продажу.

Развод Джоли и Питта

Раскол в отношениях между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом произошел в 2016 году. Тогда актриса подала заявление на развод с избранником, поскольку он громко кричал на нее и ударил прямо на глазах у сыновей и дочерей. Знаменитости перестали быть супругами еще в 2019 году, однако судебная тяжба между ними не была завершена из-за борьбы за опеку над детьми и совместный французский винодельческий завод Château Miraval.

Точка в разборках была окончательно поставлена лишь в конце 2024 года. 30 декабря Анджелина Джоли и Брэд Питт заключили договор о разводе.

Ранее OBOZ.UA писал, что инсайдер объяснил, почему самая красивая женщина в мире Деми Мур закрыла сердце для новых отношений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!