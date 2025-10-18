Инсайдер объяснил, почему самая красивая женщина в мире Деми Мур закрыла сердце для новых отношений: при чем здесь Брюс Уиллис

Американская актриса Деми Мур, которая в этом году получила звание самой красивой женщины в мире по версии журнала People, не отвечает взаимностью ухажерам, которые хотят построить с ней отношения. Знаменитость решила полностью сосредоточиться на развитии карьеры, поэтому закрыла сердце для романтических чувств, чтобы ничего ей не мешало.

В частности, как отметил инсайдер, часть своей жизни селебрити посвящает поддержке тяжелобольного Брюса Уиллиса, с которым находилась в браке 13 лет. Соответствующая информация появилась на сайте RadarOnline.

Последний раз Деми Мур официально подтверждала свои отношения в 2022 году. Тогда она встречалась со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Гаммом. Их роман длился около года. После разрыва фанаты актрисы несколько раз подозревали ее в новых романах, однако она ни разу не подтверждала эти сплетни.

"Деми имеет плохую привычку ставить всю свою жизнь, всю свою личность на паузу, когда начинает новые отношения", – сообщил источник.

По словам инсайдера, после сложного развода с актером Эштоном Кутчером в 2013-м карьера Деми Мур резко пошла на спад. Однако, когда на мировые экраны вышла лента "Субстанция", знаменитость смогла снова вернуть свое "место под солнцем" в индустрии кино.

"Отношения с Эштоном разрушили ее карьеру. Лишь за последний год или два она смогла восстановить свою профессиональную деятельность. Деми отказывает заинтересованным мужчинам. Предложения сниматься в кино для нее гораздо интереснее, чем приглашения на романтические ужины или поездки", – отметил информатор.

К тому же Деми Мур сосредоточена на том, чтобы быть рядом с отцом трех своих дочерей: Румер, Скаут и Таллулы – Брюсом Уиллисом – в сложный жизненный период. В 2022 году звезде фильма "Крепкий орешек" диагностировали афазию, из-за чего ему пришлось поставить точку в успешной карьере. Постепенно состояние Уиллиса ухудшалось, а в 2023-м врачи обнаружили у него лобно-височную деменцию, что негативно влияет на речь, двигательные функции и поведение.

К сожалению, сложный недуг прогрессирует, поэтому актер нуждается в постоянном уходе. Он больше не может поддерживать разговоры, ходить без посторонней помощи или вспоминать свое прошлое. Однако в это сложное время с ним остаются родные.

