Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли судьбоносное решение после 8 лет судебных разбирательств

В восьмилетней судебной волоките между голливудскими актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом наконец-то поставлена точка. В понедельник, 30 декабря, звезды приняли судьбоносное решение, а именно заключили договор о разводе.

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Как сообщает People, официальный разрыв брака знаменитостей подтвердил адвокат 49-летней актрисы. Отмечается, что после многолетнего судебного процесса Джоли чувствует себя истощенной, однако счастлива, что этот сложный жизненный этап завершен.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с господином Питтом. Она и дети оставили все имущество, которое они делили с господином Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на поиске мира и исцеления для своей семьи. Это лишь одна часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина истощена, но она испытывает облегчение от того, что эта часть уже позади", – сказал представитель звезды.

По словам источника, приближенного к Анджелине Джоли, несмотря на все проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться из-за бывшего мужа, она никогда не говорит о Питте ничего плохого. Актриса пытается быть "светлой после темных времен".

Напомним, что Джоли подала на развод с Брэдом Питтом 19 сентября 2016 года. С этого времени между звездами начался длительный судебный процесс. Еще в 2019-м голливудские актеры перестали быть супругами, однако разборки между ними не завершались из-за борьбы за опеку над шестью детьми: Медоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен, Ноксом, и совместный французский винодельческий завод Château Miraval. Судебная волокита из-за имения началась в 2022 году, когда Питт подал иск против Джоли за якобы продажу ее доли без его согласия.

Со своей стороны 4 апреля 2024-го актриса обвинила своего экс-мужа в физическом насилии над ней и наследниками. В заявлении, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что Питт оскорбил знаменитость перед печально известным инцидентом с самолетом в 2016 году, что и стал причиной развода. Тогда, по словам актрисы, мужчина кричал на нее, схватил за голову, тряс, толкнул в стену ванной и несколько раз ударил кулаком по потолку самолета. Это все происходило на глазах их потомков, а когда один из них назвал Питта "дураком", знаменитость набросился и на него.

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