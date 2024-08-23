Klavdia Petrivna наконец-то открыла лицо в новом клипе с TVORCHI: как выглядит самая загадочная певица Украины

Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) и группа TVORCHI объединились ради нового трека, который выпустили накануне Дня Независимости. Из-под пера звезд вышла зажигательная песня "Орбіти", в клипе к которой артистка почти полностью открыла свое лицо.

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Как рассказали в команде исполнителей, этого фита вообще не должно было быть. Однако звезды нашли общий язык и написали трек о двух влюбленных с сильными характерами. Премьера состоялась на YouTube.

"Это был чистый эксперимент. Мы познакомились прямо на студии, встретились там даже немного настороженные друг к другу. Но уже через час-два все понеслось: музыка, текст... "Мы пишем историю пером, и пойдем оба на компромисс" — это слова из песни "Орбиты". Мы писали то, что чувствовали в моменте, поэтому она получилась одновременно правдивая, игривая и с характером", – признались артисты.

Клавдия Петровна предстала в новом образе со шляпой, которая на этот раз не закрывала ее лицо. За очками спрятали только глаза загадочной исполнительницы, а за платком – волосы.

Клип собрал более 12 тысяч просмотров всего за два часа, поэтому можно предположить, что он претендует на первенство в хит-параде. Украинцы похвалили качественный видеоряд и стильную постановку.

Певцы подчеркнули, что клип получился даже лучше, чем они это себе представляли.

Напомним, за творческим псевдонимом Клавдии Петровны, как считают, скрывается 18-летняя вокалистка из Львовской области по имени Соломия Опрышко. Об этом уже сказали Алина Гросу, Кристина Соловий и блогеры.

Как писал OBOZ.UA, певец Владимир Дантес нецензурно обратился ко всем, кто в публичной плоскости называл имя Клавдии Петровны. Он назвал их "кончеными" и упрекнул в раскрытии тайны.

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