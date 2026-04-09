Сын культового писателя и отец разведчицы: умер известный кобзарь-бандурист Ярослав Черногуз

8 апреля отошел в вечность украинский поэт и кобзарь-бандурист Ярослав Чорногуз, тексты которого легли в основу многих известных песен. Его сердце остановилось в возрасте 62 лет.

Трагическую новость сообщила дочь общественного деятеля, разведчица Вооруженных сил Украины Ярина Чорногуз на личной странице в Facebook. Подробностей о причинах смерти отца она решила не разглашать.

"Поэт, бандурист, артист, чрезвычайно образованный многогранный творческий человек, который сделал свой вклад в украинскую культуру любовью к народной музыке, кобзарскому искусству и истории. У нас с ним были непростые отношения, но он поддерживал меня. Был человеком верным своему пути", – написала военнослужащая о покойном папе.

В частности, в своем посте Ярина Чорногуз обратилась к Киевскому городскому совету с просьбой помочь реализовать последнюю волю кобзаря-бандуриста – быть похороненным на Байковом кладбище рядом со своими родителями. Как подчеркнула защитница, она вернется из Херсонщины в Киев и будет готова сделать все, чтобы желание отца удалось воплотить.

Что известно о поэте

Ярослав Черногуз родился 20 июля 1963 года в Виннице, однако в очень раннем детстве вместе с семьей переехал в Киев. В столице он получил высшее образование по специальности "журналистика", а после окончания учебы работал редактором в журнале "Украинская культура".

В декабре 2002 года Ярослав Черногуз начал активно развиваться в творчестве, став солистом Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Георгия Майбороды. При жизни он обнародовал 7 поэтических сборников и был соавтором нескольких альманахов. Среди других творческих произведений кобзаря-бандуриста ряд песен, для которых он написал музыку и слова.

Вероятно, талант к творчеству Ярослав Черногуз перенял от своего отца – писателя-юмориста и редактора журнала "Перец" Олега Черногуза. Он подарил миру десятки талантливых произведений, которые были переведены на 22 языка, более того, был членом Национального союза писателей Украины и делегатом XXXIX сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от Украины. Жизнь Олега Черногуза оборвалась 8 октября 2022 года из-за тяжелой болезни.

Талант к поэзии от родственников переняла и Ярина Чорногуз. Она является автором книг "Як вигинається воєнне коло" и "[dasein: оборона присутності]", за которую, кстати, была награждена Шевченковской премией.

Кроме творчества она известна украинцам несокрушимой гражданской позицией. Дочь Ярослава Чорногуза участвовала в Революции Достоинства, выступила координатором инициативы "Переходи на украинский", а с 2021 года служит в рядах ВСУ как боевой медик и разведчица в 140-м отдельном разведывательном батальоне Морской пехоты.

