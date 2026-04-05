Печальная весть в Вербное воскресенье: ушел из жизни солист Национальной оперы Петр Приймак. Фото

В воскресенье, 5 апреля, ушел из жизни солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины и педагог Петр Приймак. Мужчине было 57 лет.

Об этом сообщил в Facebook художественный руководитель Национальной оперы Анатолий Соловьяненко. Дата захоронения артиста и причина его смерти пока неизвестна.

"Утро Вербного Воскресенья принесло нам печальную весть - отошел в вечность ведущий солист театра, заслуженный артист Украины Петр Приймак. В это трудно поверить, это трудно принять, ведь только позавчера он пел в опере "Кармен" – как оказалось, в последний раз ... Светлая тебе память, дорогой друг ...", – говорится в сообщении.

Кто такой Петр Приймак

Заметим, что Петр Приймак родился 9 июля 1968 года в Тернопольской области. В 1993 году он окончил Киевскую консерваторию и с того же года был солистом Национальной оперы Украины.

Он такжепел на оперных сценах Украины (во Львове), Франции (Марселе), Дании, Канады, Японии, Германии, Швейцарии, Венгрии и других.

Кроме того, Петр Приймак снялся в музыкальных фильмах "Тра ля ля, или Как вам хочется", "Песня калиновая". Имеет собственные записи на СD "Рождественские песни", которые сделаны в Канаде, "Колядки и щедривки", "Два сердца для Украины", фондовые записи на радио и телевидении.

Гастролировал в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швейцарии, Монако, Венгрии, Польше и др. Также Петр Приймак преподавал на кафедре камерного пения Национальной музыкальной академии Украины.

Напомним, ранее в Одессе 29 марта, умер участник украинской театральной труппы "Маски-шоу" Владимир Комаров. Жизнь артиста обрывалась на 62 году жизни.

ОBOZ.UA также собрал подборку воспоминаний из окружения знаменитого украинского юмориста.

