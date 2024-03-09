Названы имена лауреатов Шевченковской премии-2024: в списке Джамала и авторы '20 дней в Мариуполе'

В Украине обнародовали имена лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2024 году. В списке всего 11 фамилий, среди которых певица Джамала и создатели документального фильма "20 дней в Мариуполе".

Соответствующий указ №143/2024 опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что в этом году за каждую премию будет установлена сумма 429 тысяч гривен.

Полный список лауреатов таков:

– Джамаладинова Сусана Алимовна (Джамала), артистка, – за альбом "Qirim";

– Ермоленко Андрей Иванович, художник, – за серию художественных работ "Ukrainian resistance // Украинское сопротивление";

– Лазуткин Дмитрий Михайлович, поэт, – за книгу стихов "Закладка";

– Малолетка Евгений Константинович, Чернов Мстислав Андреевич, Степаненко Василиса Ильинична, журналисты – за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе");

– Цепколенко Кармелла Семеновна, композитор, – за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валка, птичья сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5;

– Черногуз Ярина Ярославовна, поэтесса, – за книгу стихов "[dasein: оборона присутствия]";

– Уривский Иван Сергеевич, режиссер-постановщик, Овсийчук Татьяна Владимировна, художница-постановщица, Карпенко Сусанна Евгеньевна, хормейстерша, – за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра.

Во время награждения лауреатов Шевченковской премии президент Владимир Зеленский выразил благодарность каждому, кто живет не только для себя, но заботится о людях и всем нашем государстве.

"Я благодарю всех, кто сейчас на фронте и с теми, кто на фронте, кто с Украиной и бережет ее и развивает", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На церемонии ко второй годовщине полномасштабного вторжения России Зеленский вручил высокие государственные награды украинским воинам, сдерживающим вражеское нашествие. В присутствии высоких гостей из западных стран-партнеров нашего государства президент Украины отметил защитников, проявивших личное мужество и героизм, защищая родную землю.

– 7 марта президент Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 520 военнослужащих.