Связано с войной. Андрей Данилко объяснил, почему всегда носит черную маску на подбородке

Украинский певец и композитор Андрей Данилко, более известный образом Верки Сердючки, во время прямого эфира Нацотбора на Евровидение-2024 снова появился с черной медицинской маской на подбородке, которая для многих является отсылкой к пандемии коронавируса. Сейчас он вынужден ее носить из-за обещания, которое дал в начале полномасштабного вторжения и не смог нарушить.

Данилко в интервью Telegraf объяснил, что намерен снять маску только после победы Украины в войне с Россией. Он не думал, что вооруженная агрессия затянется надолго. Впрочем, за свои слова нужно отвечать, поэтому певец отчаянно носит черную медицинскую почти всюду еще с начала пандемии.

"Я сказал еще в начале войны, когда у меня было по десять эфиров в день, что сниму ее после нашей победы. Тогда я не понимал, что эта война затянется. Казалось, что все будет гораздо быстрее, но вышло как получилось. Я готов снять ее прямо сейчас, но раз пообещал, то пообещал. Уже начали говорить о том, что я за ней прячусь. Но Сердючка выступает без маски", – объяснил Данилко.

Композитор также утверждает, что благодаря черной маске и кепке его чаще узнавали на улице во времена пандемии. Сейчас эти аксессуары, прежде всего маска, стали неотъемлемой частью его образа.

"Она ко мне как-то уже приросла, но при этом не мешает вообще. Мне в ней комфортно. Видимо, меня из-за нее начали больше узнавать. Теперь еще этот пластырь. Увидел свое фото во всем этом – я стал похож на какого-то пирата", – рассказал певец.

Ранее Данилко объяснял, что этот образ изначально был способом спрятаться от людей. "Это для меня укрытие. Я сам по натуре непубличный человек. Для меня маски стали спасением. Маска уже прижилась насколько, что когда я ее снимаю, кажется, что чего-то не хватает. Если бы вы меня видели без кепки и без маски, вы бы меня не узнали. Я это уже проверял. Когда я уезжаю куда-то и хочу спрятаться, меня это спасает. Я снимаю и все", – рассказал певец.

Маска – не единственный аксессуар, которым Андрей Данилко запомнился на Нацотборе на Евровидение-2024. Как сообщал OBOZ.UA, ушки Мини Мауса стали резонансными для зрителей. Певец объяснил, что пытался так выглядеть добрее.

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