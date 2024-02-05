Секрет раскрыт: Данилко признался, почему не снимает черный Adidas, а на Нацотбор надел розовые ушки

Украинский певец и телеведущий Андрей Данилко наконец-то объяснил, почему надел на Нацотбор Евровидения-2024 странноватые розовые ушки Мини Мауса и свитшот Addidas, логотип которого заблюрило "Суспільне". Оказалось, что в темной одежде звезде наиболее комфортно, а спортивные вещи являются для него контрастом от ярких брендов, которые носит его персонаж Верка Сердючка.

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Ушки Данилке понадобились из-за того, что участники опасались его, а своим странным образом он пытался убрать серьезность. В интервью Telegraf звезда рассказал, что пытался поддержать артистов, но не критиковать.

"Ко мне какое-то странное отношение. То ли участники меня боятся, то ли еще как-то воспринимают. Мне хотелось этими ушками убрать какую-то серьезность. Для меня эта форма судейства устарела – больше хочется поддержать, чем разбирать, критиковать и скандалить. Я ведь вообще не скандальный человек. Если я это делаю, то меня поставили в такие обстоятельства", – объяснил Данилко.

Неизвестно, что привлекло больше внимания зрителей: ушки или логотип бренда Adidas. Зато Данилко выбрал именно этот свитшот из-за его удобства и любви к модному дому. Стоит отметить, что композитор одевает яркую вычурную одежду только выступая в роли Верки Сердючки.

"На сцене выступает Сердючка, а я закулисный персонаж. Вот Сердючка может быть в разных ярких костюмах, в Versace или Dolce & Gabbana. Наверное, мне нужен этот контраст и в темном мне комфортно. Я очень люблю Adidas. Правда, в эфире мне заклеивали логотип, что привлекло к этому еще большее внимание", – рассказал певец.

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