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Забыла об одном пункте: Екатерина Павленко впервые объяснила, почему ее исключили из состава национального жюри Евровидения

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Забыла об одном пункте: Екатерина Павленко впервые объяснила, почему ее исключили из состава национального жюри Евровидения

Певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко впервые назвала причину, по которой не присоединилась к составу профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления артистов на Евровидении 2025. По словам исполнительницы, она нарушила один важный пункт из правил, а именно публично поддержала группу Ziferblat, которая представила нашу страну на 69-м песенном конкурсе.

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Из-за этого знаменитость была исключена из состава нацжури по требованию Европейского вещательного союза (EBU). Об этом она рассказала в комментарии для "Суспільного. Черкаси".

"Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать – это прямо выходить в stories и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская какая-то новость. Я запостила скрин в stories, что эта группа полюбила нашу песню, так сказать. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого", – поделилась певица.

Забыла об одном пункте: Екатерина Павленко впервые объяснила, почему ее исключили из состава национального жюри Евровидения

Стоит отметить, что в этом году в состав национального жюри, которых выбирали украинцы через приложение "Дія", вошли: Melovin, Дмитрий Шуров, Алена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринная. Последняя была включена в список судей вместо солистки Go_A.

Забыла об одном пункте: Екатерина Павленко впервые объяснила, почему ее исключили из состава национального жюри Евровидения

Кстати, после того как стали известны имена нацжури, вокруг одного из них разгорелся громкий скандал. Певец Melovin обнародовал фото бланка с оценками, которые поставил участникам Евровидения 2025. Самый высокий балл артист отдал немецкому дуэту Abor & Tynna, а вот вторую строчку в его рейтинге занял Tommy Cash из Эстонии. Исполнитель неоднократно сотрудничал с россиянами, а в его творчестве прослеживается ностальгия по СССР, поэтому украинцы откровенно осудили решение Melovin высоко оценить эстонца.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что представитель Хорватии на Евровидении 2025, который вылетел в полуфинале, призвал отстранить от участия Украину и Израиль.

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