Забыла об одном пункте: Екатерина Павленко впервые объяснила, почему ее исключили из состава национального жюри Евровидения

Певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко впервые назвала причину, по которой не присоединилась к составу профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления артистов на Евровидении 2025. По словам исполнительницы, она нарушила один важный пункт из правил, а именно публично поддержала группу Ziferblat, которая представила нашу страну на 69-м песенном конкурсе.

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Из-за этого знаменитость была исключена из состава нацжури по требованию Европейского вещательного союза (EBU). Об этом она рассказала в комментарии для "Суспільного. Черкаси".

"Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать – это прямо выходить в stories и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская какая-то новость. Я запостила скрин в stories, что эта группа полюбила нашу песню, так сказать. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого", – поделилась певица.

Стоит отметить, что в этом году в состав национального жюри, которых выбирали украинцы через приложение "Дія", вошли: Melovin, Дмитрий Шуров, Алена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринная. Последняя была включена в список судей вместо солистки Go_A.

Кстати, после того как стали известны имена нацжури, вокруг одного из них разгорелся громкий скандал. Певец Melovin обнародовал фото бланка с оценками, которые поставил участникам Евровидения 2025. Самый высокий балл артист отдал немецкому дуэту Abor & Tynna, а вот вторую строчку в его рейтинге занял Tommy Cash из Эстонии. Исполнитель неоднократно сотрудничал с россиянами, а в его творчестве прослеживается ностальгия по СССР, поэтому украинцы откровенно осудили решение Melovin высоко оценить эстонца.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что представитель Хорватии на Евровидении 2025, который вылетел в полуфинале, призвал отстранить от участия Украину и Израиль.

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