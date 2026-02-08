'У меня был инфарктикус'. В сети раскритиковали деталь выступления Jerry Heil на Нацотборе 2026, которая 'могла травмировать' зрителей

Финал Национального отбора на Евровидение 2026 вызвал волну обсуждений в сети после выступления Jerry Heil. Зрители раскритиковала спецэффекты в номере артистки, назвав их опасными и такими, что могли травмировать присутствующих в зале.

Речь идет о моменте, когда во время перформанса с потолка внезапно упали электроприборы, которые начали искриться. В телевизионной версии шоу этот эпизод не показали, однако видео из зала распространили в соцсетях – на них слышно, как люди реагируют испугом на громкие звуки и искры.

Пользователи сети заявили, что подобные эффекты неуместны в условиях войны, когда многие украинцы остро реагируют на взрывы.

Музыкальный продюсер Сергей Гранкин написал: "Это был пизд*ц. Я снял момент шоу о Боге, который вырезали из эфира. А теперь честно об этом: я учился на режиссуре, не говорите мне что это шоу! Это было опасно, неоправданно, китч грязными бабками. Только почему ты подвергаешь риску других людей, Jerry Heil? Взрывы были прямо над нашими головами. Какую реальность ты этим несешь? Бал сатаны. Многие рядом испугались. Может, у украинцев исчезло ПТСР? Глупо. Спасибо, Суспільне, что не показали это, по любым причинам".

В Threads также выразили беспокойство. В частности, в сети появились сообщения:

"Спасибо, Jerry Heil! От взрыва приборов над головой у меня был инфарктикус!"

"Я считаю, что целесообразно было не демонстрировать подобные "эффекты". Сейчас у многих людей не стабильная психика, и даже звук взрыва может пугать, вплоть до инфарктикуса".

"Все равно на зрителей! Яна хотела напугать этим европейцев. Почему-то она подумала, что на Евровидении позволят такие спецэффекты".

"Мне, как человеку, имеющему отношение к прокатному бизнесу, этот кадр – как страшный сон".

"Какого черта это вообще разрешили делать? Окей, Яна с ума сошла, а организаторы о чем думали?"

"На самом деле заметно, что песню писали и ставили люди, которые к Украине не имеют никакого отношения. Какие взрывы на сцене в ПТСРной стране? В погоне за смыслами важно не потерять реальность".

"Вопрос: какие, к черту, взрывы, когда у нас каждый второй боится громких звуков?"

Отметим, слово "инфарктикус" пользователи употребляли как ироническое искажение названия конкурсной песни Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer). Артистка отмечала, что песня является напоминанием о необходимости остановиться и прекратить разрушение – себя, друг друга и мира вокруг, а "рай возможен здесь и сейчас, если мы научимся его видеть".

Сама Jerry Heil ранее выразила возмущение тем, что телезрители не увидели номер в полном виде. По словам артистки, электроприборы были специально разработаны для выступления и должны были ломаться и искриться в определенные моменты, создавая "эффект коллапса". Над этой идеей работал французский режиссер Йоанн Буржуа.

"Первым моим вопросом по возвращению со сцены в партер было: "Показали ли на экранах приборы?"... Валерия, сорежиссер номера, сказала, что нет. Не показали. Это было не просто нет, а опять нет. Каждый раз на репетициях команда Нацотбора нам обещала, что потом раскадрируют, "сейчас уже не успеваем", но этого так и не произошло", – объяснила певица.

Как писал OBOZ.UA, выступление фаворитки букмекеров сопровождалось хореографией – почти весь номер танцоры находились с завязанными глазами. В конце постановки они сняли повязки и посмотрели на Jerry Heil, которая в этот момент уже поднималась в воздух. Визуальную концепцию выдержали в темных песочных тонах с библейскими аллюзиями на историю Моисея.

