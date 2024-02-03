Мурашки с первой до последней секунды. Как выступили два основных претендента на победу в Нацотборе-2024

Противостояние между Jerry Heil и alyona alyona и MELOVIN в Нацотборе Евровидения-2024 не утихает даже после их выступлений вживую. У участников есть свои фанаты, которые всеми возможными способами поддерживают фаворитов в комментариях под видео с выступлениями певцов.

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Хотя и с немалым отрывом украинцы прогнозируют победу Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria", которая разрывает музыкальные чарты, и по количеству просмотров в YouTube трек на уровне с "Dreamer" артиста MELOVIN. OBOZ.UA проанализировал реакции фанатов обоих выступлений.

"Мурашки с первой до последней секунды. Меловин невероятный, как с другой планеты. Очень мощный голос", "У Меловина очень мощный вокал, концовка просто топ!", "Кто там говорил, что не вытянет фальцеты? Великолепное исполнение!" – поклонники ошеломлены выступлением Melovin.

Певец выступал самостоятельно и имел total черный образ со свитером серебряного цвета. Некоторые зрители заметили, что именно живое выступление "вывезло" всю песню.

"Лучшая песня, к мурашкам. Исправить звукорежиссуру, сделать более светлый номер и будет супер. Европейцам нравится эта песня", "В последний раз песня от Украины у меня вызывала такой восторг, когда ехала Джамала", "Теперь нет сомнений, только мурашки по телу. Невероятное сочетание голосов и саунда", – почти идентичные комментарии от зрителей получили Jerry Heil и alyona alyona.

Впрочем, выступление также получило немного критики: кому-то не понравились темные оттенки номера, слишком тихий звук микрофона Jerry Heil, а жюри – отстраненность и подвижность певиц.

В частности, у иностранцев также есть свои фавориты среди участников украинского Нацотбора. Под обоими видео безумная поддержка еврофанов. Впрочем, они прогнозируют "Teresa & Maria" третье или четвертое место среди песен других стран в случае, если ее авторы будут представлять Украину на Евровидение-2024.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как участники Нацотбора "пиарили" себя незадолго до выступлений.

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