Победительница 'Холостяка 14' рассекретила, что было в том самом роковом сообщении от Цымбалюка, после которого они разошлись

Победительница романтического реалити "Холостяк 14", фотомодель Надин Головчук, раскрыла, почему им не удалось построить отношения с актером Тарасом Цимбалюком. По словам девушки, заявления артиста о том, что они не виделись после финала проекта являются ложными, а настоящая причина разрыва якобы кроется в том, что знаменитость до сих пор не забыл свою бывшую Светлану Готочкину. Как отметила модель, об этом Цимбалюк сказал ей в последнем голосовом сообщении.

Надин Головчук не стала скрывать, что ей было больно из-за такого хода событий, ведь после проекта они с актером откровенно поговорили о том, стоит ли развивать роман, и он был только за. Об этом победительница "Холостяка 14" рассказала в интервью Славе Демину.

"После проекта мы с ним сели поговорить. Я ему сказала: "Смотри, я не хочу тебя никаким образом ограждать, забирать у тебя свободу, говорить "давай будем вместе". Я хотела, чтобы он мне дал честный фидбек. Он такой: "Нет, я хочу попробовать". Я говорю: "Ну окей". И мы попробовали. Это была точно не последняя наша встреча на финале", – поделилась фотомодель.

После этого разговора около месяца Тарас Цимбалюк и Надин Головчук пытались построить свою историю любви. По словам девушки, они виделись не слишком часто, но все же имели возможность провести время вместе. Модель даже ездила к актеру во время его гастролей, чтобы все удалось.

Однако в определенный момент Надин Головчук почувствовала, что отношение Тараса Цимбалюка к ней изменилось. Их общение ограничивалось исключительно переписками в соцсетях, которые в основном инициировала модель, да и те были холодными. Из-за этого Головчук решила перестать писать артисту.

"Я почувствовала, что что-то произошло. Был определенный день, какое-то событие, которое меня удивило, и я решила отойти. Потому что у меня когда-то было подобное в общении, когда где-то на горизонте человек не может забыть (бывшую. – Ред.). Мне этот опыт не надо. Я ждала, чтобы мужчина взял на себя ответственность и проговорил мне это прямо. Он выбрал это сделать в голосовом сообщении в Instagram. Я приняла это, потому что понимала, что повлиять не могу", – сказала победительница "Холостяка 14".

Как отметила Надин Головчук, ей было больно из-за разрыва, ведь во время шоу Цимбалюк говорил ей много теплых слов, а в реальности его отношение к ней оказалось другим. Однако, несмотря на это, модель не устраивала истерик.

"Мы не ссорились, потому что я это приняла. Но то, что я услышала, это детский сад. Это голосовое я приняла из-за того, что понимаю, что конфликтовать не буду с человеком. Все мы любили бывших", – подытожила модель.

После откровенного признания Слава Демин уточнил, говорит ли Головчук об экс-избраннице Цимбалюка, бизнесвумен Светлане Готочкиной. Она не отрицала эти слова, лишь попросила больше не упоминать имя предпринимательницы во время интервью.

