Стало известно, почему Меган Маркл не попала в 40 легендарных женщин на обложке британского Vogue

Инсайдеры раскрыли причину отсутствия Меган Маркл на мартовской обложке Vogue "Iconic Women" – "прощального" номера главного редактора журнала Эдварда Эннинфула, уходящего с поста. Поклонники были возмущены тем, что среди 40-ка известных красавиц не было герцогини Сассекской.

Кроме того, перед камерой позировали близкие подруги Маркл, в том числе Опра, Серена Уильямс и Джамила Джамиль. Об этом сообщает издание The Mirror.

Отсутствие Меган в звездном списке вызвало еще большее удивление, учитывая, что она была гостевым редактором сентябрьского выпуска Vogue 2019 года. В этот период герцогиня Сассекская стала близкой подругой Эннинфула.

Многих фанатов возмутило "игнорирование" Меган, что вызвало дискуссию в сети. Однако, по словам инсайдеров Vogue, настоящая причина была гораздо проще.

Источник сообщил Daily Mail: настоящей причиной отсутствия Маркл было то, что приглашали только тех женщин, которые уже позировали на обложке раньше. Оказывается, у Меган был шанс украсить Vogue много лет назад, но жена принца Гарри была слишком скромной, чтобы воспользоваться этой возможностью.

В сентябрьском номере Меган за 2019 год под названием "Силы для перемен" были представлены 15 женщин-новаторов. Герцогиня решила не ставить себя на обложку, потому что боялась, что это будет выглядеть как "хвастовство".

В то время Эннинфул похвалил ее решение. "С самого начала мы говорили об обложке – будет ли она на ней или нет. В конце концов, она почувствовала, что для этого конкретного проекта это было бы в определенном смысле "хвастовством", – сказал он, добавив, что "вместо этого она хотела сосредоточиться на женщинах, которыми восхищается".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Vogue устроил "прощальную" фотосессию, на которую приехали иконы мирового шоубиза. Однако среди 40 звезд оказалась и российская модель Ирина Шейк, снявшаяся для номера в белье украинского бренда. Детальнее о скандале – читайте в нашем материале.

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