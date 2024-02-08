39 мегазвезд с россиянкой Ириной Шейк: Vogue устроил 'прощальную' фотосессию, на которую приехали иконы мирового шоубиза

Британский гламурный журнал Vogue устроил уникальную фотосессию, где собрал 39 мегазвезд мирового шоу-бизнеса – певиц, актрис, ведущих и т.д. – и российскую модель Ирину Шейк. Все они отдали дань уважения главному редактору глянца Эдварду Эннинфулу, для которого мартовский выпуск станет последним.

Он собрал женщин с разными, но одинаково загруженными графиками из разных стран в Нью-Йорке для "прощальной" фотосессии. Фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте британского журнала.

К "сестринству", как назвали это в журнале, присоединились Виктория Бекхэм, Кара Делевинь, Линда Евангелиста, Джиджи Хадид, Сальма Хайек, Дуа Липа, Кейт Мосс, Аня Тейлор Джой, Опра и многие другие известные женщины.

Они позировали для совместного фото, а также приняли участие в непринужденной фотосессии маленькими группами.

На фотографиях можно увидеть российскую модель Ирину Шейк, которая, кстати, надела бра украинского бренда ZHILYOVA, на что обратили внимание в "Культурной Прачечной".

Напомним, что 1 марта прошлого года Шейк призвала подписчиков в Instagram донатить деньги в помощь украинским беженцам. Однако об осуждении России в ее гламурных постах речь не идет, а сама модель не раз попадала в скандалы.

Например, летом 2022 года она опубликовала stories, подписанные символом "Z" , что мгновенно вызвало негативную реакцию.

Как писал OBOZ.UA, недавно Шейк опозорилась неудачным гримом на модном мероприятии. На подиум она вышла с "избитым" лицом, за что модель резко захейтили во всем мире.

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