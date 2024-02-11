Украинский бренд белья отреагировал на новый скандал с Ириной Шейк: ранее российская модель публиковала фото с буквой Z

Украинский бренд белья Zhilyova Lingerie отреагировал на скандал с российской моделью Ириной Шейк. Недавно россиянка приняла участие в фотосессии для журнала Vogue с легендами модного мира, надев бра украинского производства. Ситуация вызвала недовольство и возмущение среди украинцев, ведь Шейк не открещивалась от России, лишь раз призвав помочь Украине в начале полномасштабного вторжения.

Ранее в соцсетях модель опубликовала фото с буквой "Z", которое затем удалила из–за хейта. Бренд Zhilyova Lingerie дал официальный комментарий под одним из своих постов в Instagram.

В нем говорится, что все съемки проходят в секрете, поэтому команда Vogue не дает информацию о модели, которая будет позировать в одежде бренда. "О факте использования нашего бренда на съемке мы узнали сегодня, с выходом выпуска", – отметили Zhilyova Lingerie. Бренд связался с изданием для того, чтобы в будущем предотвратить подобные ситуации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как 39 мегазвезд с россиянкой Ириной Шейк: Vogue устроил "прощальную" фотосессию, на которую приехали иконы мирового шоубиза.

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