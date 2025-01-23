Финалисты Нацотбора на Евровидение 2025 выпустили песни: одна из них представит Украину

В четверг, 23 января, в 15:00 состоялась пресс-конференция представителей Суспільного Мовлення и всех финалистов Нацотбора на Евровидение 2025. Во время события было презентовано 10 песен конкурсантов, а также проведена жеребьевка, определившая порядок выступлений в финале Нацотбора.

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В рамках пресс-конференции, которую провели телеведущий Тимур Мирошниченко и певица Анна Тульева, украинцы впервые услышали 10 композиций, одна из которых станет песней, которая представит Украину на международном конкурсе. Следить за событиями можно было на YouTube.

За право представлять Украину на международной песенной арене в этом году сразятся вокалисты и песни в следующем порядке:

1.Влад Шериф – Wind of change

2.Абіє – "Дім"

3.MOLODI – my sea

4.Future Culture – Waste My Time

5.Маша Кондратенко – No time to cry

6.KHAYAT – HONOR

7.FIЇNKA – "Культура"

8.KRYLATA – STAY TRUE

9.Ziferblat – Bird of pray

10.ДК Енергетик – "Сіль"

Отметим, финал Нацотбора на Евровидение 2025 запланирован на 8 февраля. Традиционно он пройдет в формате телевизионного концерта. Победителя, который будет представлять Украину на 69-м песенном конкурсе Евровидения, определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри украинцы выбирали путем онлайн-голосования в Дії. В тройку судей вошли: певица и победительница Евровидения 2016 Джамала, продюсер, лидер рок-группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец и вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко.

Ранее OBOZ.UA писал, что участники Нацотбора на Евровидение 2025 Ziferblat оценили своих конкурентов. По их словам, каждый из вокалистов особенный по-своему.

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