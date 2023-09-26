Стало известно, каким важным королевским навыком овладела Кейт Миддлтон и что не удалось Меган Маркл

Умение правильно вести себя на публике очень важно для членов королевской семьи, за которыми следят СМИ и подданные. Особенно тщательно анализируют выражение лица и движения жен герцогов Уильяма и Гарри – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, герцогине Уэльской удалось освоить королевские навыки лучше. Об этом говорится в статье The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кейт Миддлтон за годы жизни во дворце научилась корректно и непринужденно обращаться с любыми людьми, каких бы она ни встречала.

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На всех встречах и официальных мероприятиях герцогиня Уэльская слушает собеседников с выражением лица, которое демонстрирует полную отдачу разговору и заинтересованность в теме, хотя очевидно, что жена герцога Уильяма не может быть одинаково увлечена разговором на любые темы.

Однако такой навык помогает ей оставлять положительное впечатление от общения с собой у всех людей – от руководителей стран до детей.

"Кейт потратила годы на оттачивание языка устойчивости и теперь не рискует выглядеть скучной или демонстрировать негативные эмоции. Она выглядит комфортно и спокойно. Ее навыки заложены в ее мышечной памяти, подобно тому, как королева всегда могла подарить милейшую улыбку в самых сложных обстоятельствах", – сказала Джуди Джеймс.

Хотя Меган Маркл с мужем принцем Гарри отреклись от королевских обязанностей, за парой также тщательно следят, а они продолжают заниматься благотворительностью. Во время таких событий бывшая актриса пытается вести себя вежливо, но иногда все же теряет контроль.

В некоторых ситуациях, подчеркнул эксперт по языку тела, Меган Маркл выглядит растерянно и отстраненно, что может оставить негативное впечатление от общения с ней. Зато ее муж, которого с детства учили правильно вести себя на публике, демонстрирует собранность и заинтересованность каждое мгновение, когда на него направлены камеры.

Добавим, что для королевской семьи такое поведение не является лицемерием, а наоборот – демонстрирует их хлопотную работу над собой. Какой бы скучной или отдаленной интересам герцогов не была бы встреча, они не должны показать этого и огорчить уважающих их людей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что королевская семья должна соблюдать специальный протокол. В частности, правильного позирования. Как они держатся перед камерой – читайте здесь.

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