Позирование по-королевски: 7 фирменных поз и жестов семейства Виндзоров

Британская королевская семья должна соблюдать специальный протокол – правила поведения, составленные из древних традиций. Этот кодекс определяет едва ли не все аспекты жизни титулованных лиц. Например, женщины должны сидеть так: складывают колени вместе и наклоняют в одну сторону. В то время как закидывать одну ногу на другую – моветон; одно из величайших нарушений этикета.

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При встрече с королевой мужчины должны слегка кивнуть, а женщины делают небольшой реверанс. И даже пить чай нужно "правильно". Монархи держат чашку, зажав ручку большим и указательным пальцами, а среднюю помещают под ручку. Таких правил и ограничений куча. Это объясняет, почему короли, принцессы и герцоги ведут себя довольно сдержанно по сравнению с другими людьми. А какие жесты и позы доведены в них до автоматизма? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Принцесса Диана

Нога на ногу. Да-да, это именно та поза, которую запрещает протокол. От этой привычки принцесса Диана не смогла избавиться. Она часто садилась, скрестив ноги, прижатые друг к другу, и отводила их в сторону. Интересно то, что много лет спустя эту позу начала копировать Меган Маркл, герцогиня Сассекская, жена принца Гарри (младший сын принцессы Дианы). И, в отличие от леди Ди, ее критиковали за несоблюдение правил этикета.

2. Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, жена Уильяма, принца Уэльского, когда садится, почти всегда держит ноги крепко прижатыми друг к другу с небольшим наклоном. Эту привычку она имела еще до того, как стала частью королевской семьи Великобритании. Журналисты в СМИ назвали такую позу Duchess Slant, то есть "наклон герцогини".

3. Принц Уильям

Старший сын короля Соединенного Королевства Чарльза ІІІ, принц Уильям, на публичных мероприятиях всегда сидит с широко разведенными коленями. Это очень контрастирует с тем, как сидит его грациозная жена Кейт Миддлтон. Кстати, эта привычка Уильяма выработалась еще в детстве.

4. Принц Джордж

Сын принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин, принц Джордж, часто стоит, скрестив ноги. Бывают случаи, когда дополнительно кладет руку в карман брюк. Похоже, 10-летний наследник престола пока не очень комфортно чувствует себя перед камерами.

5. Принц Гарри

Младший сын Чарльза ІІІ, принц Гарри, с детства имеет привычку прятать ладонь за лацкан пиджака. Так он делает не только неосознанно, но и во время позирования на фотосессиях. Этот жест называется Paperclip Hand. Его использовали ораторы в Древней Греции, так как свободные руки считались грубостью и оскорблением в адрес слушателей.

6. Елизавета II

Бывшая королева Великобритании Елизавета II больше всего любила держать руки в зоне живота, сплетя пальцы в замок. Учитывая то, что она всегда соблюдала протокол и имела элегантные манеры, эта привычка невероятно подходила ей – придавала особый шарм.

7. Король Чарльз ІІІ

Чуть ли не на всех фото король Чарльз ІІІ позирует со скрещенными за спиной руками. Причем эта привычка у него появилась в детстве. По всей вероятности, ее бессознательно перенял от своей матери. К слову, Елизавета II действительно часто так ходила.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как действительно проходят будни членов королевской семьи в Великобритании.

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