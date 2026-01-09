УкраїнськаУКР
Стало известно, что Брижит Бардо сказала своему мужу за секунды до смерти

28 декабря после борьбы с онкологическим заболеванием и переноса двух операций отошла в вечность легендарная французская актриса Брижит Бардо. Как поделился муж знаменитости, Бернар д'Ормаль, последние дни своей жизни она провела в стенах родного дома в Сен-Тропе, Франция, а за секунду до смерти успела трогательно обратиться к нему.

Артистка произнесла прозвище возлюбленного "Пиупиу", которое она использовали лишь в частных разговорах, после чего навсегда закрыла глаза. Об этом Бернар д'Ормаль рассказал в интервью изданию Paris Match.

"Я приподнялся, когда услышал, как она сказала "Пиупиу". Это маленькое прозвище, которым мы называли друг друга наедине. И тогда все закончилось", – вспомнил избранник актрисы.

Кроме того, по словам Бернара д'Ормаля, Брижит Бардо часто говорила ему, что "устала" и уже хочет "уйти". В последние недели жизни знаменитость была окружена близкими людьми, а также любимыми домашними животными.

Брижит Бардо и Бернар д'Ормаль были вместе на протяжении 33 лет. Они прошли через разные жизненные испытания, а когда актриса серьезно заболела, муж все время был рядом с ней.

"Я никогда не оставлял ее. Я ухаживал за ней, а помогали мне медсестры, которые ежедневно приходили, не привлекая внимания. Утром я подавал ей завтрак, который она любила. У нее, как у ребенка, был послеобеденный перекус: чай с молоком и круассан", – отметил Бернар д'Ормаль.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, похороны Брижит Бардо состоялись 7 января в Сен-Тропе – курортном городе на юге Франции, который актриса называла своим убежищем от славы. Церемония прощания была организована согласно воле знаменитости и сочетала частную религиозную службу и публичное почтение памяти. Подробности читайте в нашем материале.

