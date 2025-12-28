Умерла легенда французского кино Брижит Бардо: ей был 91 год

28 декабря 2025 года стало известно, что в возрасте 91 года умерла Брижит Бардо – культовая актриса, одна из самых влиятельных фигур французского кино XX века, которую называли секс-символом. Она ушла из жизни во Франции, оставила после себя десятки культовых ролей и сложное, противоречивое, однако определяющее наследие для европейской культуры.

О смерти актрисы сообщило издание Le Figaro. Она ушла из жизни после длительных проблем со здоровьем.

Всего два месяца назад актрису госпитализировали и провели операцию. С какими проблемами со здоровьем боролась Бардо – до сих пор не сообщают.

Брижит Бардо была одной из самых влиятельных фигур европейского кино XX века. Она получила мировую славу после роли в фильме "И Бог создал женщину" (1956) и стала символом женской свободы, сексуальной революции и культурных изменений послевоенной Европы.

Актриса родилась 28 сентября 1934 года в Париже. При жизни она снялась в 48 фильмах, записала десятки песен и стала одной из самых узнаваемых женщин своего времени. Ее считали секс-символом 1950–60-х годов, а образ актрисы определил эстетику целой эпохи.

Самыми известными ее работами стали ленты:

"И Бог создал женщину",

"Истина",

"Презрение",

"Вива Мария!"

В 1973 году Бардо неожиданно завершила актерскую карьеру – ей не было еще и 40 лет. С тех пор она полностью посвятила себя защите животных. Основанный ею фонд Fondation Brigitte Bardot стал одним из самых влиятельных в Европе в сфере борьбы против жестокого обращения с животными. Она неоднократно выступала с открытыми обращениями к правительствам разных стран и добилась реальных изменений в законодательстве по защите животных.

В частности, Бардо неоднократно критиковала ритуальные способы забоя животных, в частности во время мусульманских праздников. В своих открытых письмах к французским властям она призывала усилить контроль над такими практиками, аргументируя это жестоким обращением с животными. Эти заявления вызвали волну критики со стороны правозащитников и представителей мусульманской общины, которые обвиняли ее в разжигании вражды.

В разные годы суды Франции несколько раз признавали Бардо виновной в публичных высказываниях, которые могли быть расценены как дискриминационные. В то же время сама актриса неоднократно подчеркивала, что ее позиция не имеет политической или религиозной подоплеки, а касается исключительно защиты животных и борьбы против жестокости.

Несмотря на волну критики, Бардо оставалась одной из самых влиятельных фигур во французском общественном пространстве.

Как писал OBOZ.UA, в октябре 2025 года состояние здоровья Бардо резко ухудшилось. Актрису госпитализировали из-за серьезных осложнений, она перенесла операцию и находилась под постоянным наблюдением врачей. Сообщалось, что ее состояние вызывало беспокойство, учитывая предыдущие проблемы с дыхательной системой.

