Процессию возглавили 'Цыганские короли': как во Франции попрощались с легендарной Бриджит Бардо

Во Франции состоялось масштабное прощание с легендой мирового кино, актрисой и зоозащитницей Брижит Бардо. Похороны прошли 7 января в Сен-Тропе – курортном городе на юге страны, который Бардо называла своим убежищем от славы и где прожила более полувека после завершения актерской карьеры. Брижит Бардо умерла 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года в собственном доме, смерть наступила в результате онкологического заболевания после двух операций.

Церемония прощания была организована в соответствии с волей актрисы и соединила частную религиозную службу и публичное почтение памяти, пишут в Paris Match. Похоронная месса состоялась в католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в центре Сен-Тропе. Для местных жителей и поклонников установили большие экраны, на которых в прямом эфире транслировали ход церемонии.

Мессу провел отец Жан-Поль Гуарен, который служит в Сен-Тропе с 2015 года. Служба началась под песню Марии Каллас "Аве Мария". Внутри храма была установлена черно-белая фотография Брижит Бардо с детенышем тюленя и надписью Merci Brigitte ("Спасибо, Брижит"), что было отсылкой к ее многолетней деятельности по защите животных.

Во время церемонии подруга Бардо, французская певица Мирей Матье, исполнила Panis Angelicus. Также в церкви прозвучала тема Камиллы из фильма Жан-Люка Годара "Презрение" в музыке Жоржа Делерю – одного из самых известных кинематографических мотивов, связанных с творчеством Бардо.

После завершения мессы процессию возглавили Чико и группа, которую называют "Цыганскими королями", Gipsy Kings. Музыканты исполнили свои известные композиции, сопровождая отправку гроба из церкви. Как отмечали французские медиа, Брижит Бардо открыла для себя творчество Gipsy Kings в начале 1980-х годов и считала их музыку важной частью своей жизни, что и стало причиной их участия в прощальной церемонии.

На похоронах присутствовали ближайшие родственники актрисы – ее муж Бернар д'Ормаль, единственный сын Николя-Жак Шарье с семьей, а также внучка Теа. Приезд сына до последнего оставался под вопросом из-за сложных отношений с матерью, однако он принял участие в церемонии и возложил венок с надписью "Маме". Также на прощании были друзья Бардо, представители Фонда Брижит Бардо по защите животных и известные деятели культуры.

Среди публичных лиц, прибывших в церковь, были певица Мирей Матье, защитник китов Пол Уотсон, актер и комик Рафаэль Мезрахи, а также сын Жана-Поля Бельмондо – Поль. Похороны посетила лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая присутствовала, по словам ее окружения, "в личном порядке". В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди на церемонии не были – по данным французских медиа, это соответствовало пожеланию самой Бардо.

После церковной службы Брижит Бардо похоронили "в строжайшей тайне" на морском кладбище в департаменте Вар, с видом на Средиземное море. Могила расположена рядом с местом захоронения ее родителей и бывшего мужа, режиссера Роже Вадима, который снял фильм "И Бог создал женщину" – ленту, принесшую Бардо мировую славу.

"Я предпочитаю покоиться там (на морском кладбище. – Ред.), а не на кладбище Сен-Тропе, где куча идиотов может повредить могилу моих родителей и бабушки с дедушкой", – говорила она газете Le Monde в 2018 году.

Во второй половине дня в Сен-Тропе состоялось публичное чествование памяти актрисы, открытое для жителей города и ее поклонников. Сотни людей пришли, чтобы попрощаться с женщиной, которая стала символом французского кино послевоенной эпохи и иконой поп-культуры.

Завершив актерскую карьеру в 1973 году в возрасте 39 лет, Брижит Бардо посвятила жизнь борьбе за права животных, основав собственный фонд и оставаясь активной до последних дней. В то же время она оставалась противоречивой фигурой из-за своих политических взглядов и резких публичных высказываний. Несмотря на это, во Франции ее продолжают воспринимать как одну из главных культурных икон страны, неразрывно связанную с образом Сен-Тропе и целой эпохой французского кино.

Как писал OBOZ.UA, в октябре 2025 года состояние здоровья Бардо резко ухудшилось. Актрису госпитализировали из-за серьезных осложнений, она перенесла операцию и находилась под постоянным наблюдением врачей. Сообщалось, что ее состояние вызывало беспокойство, учитывая предыдущие проблемы с дыхательной системой.

