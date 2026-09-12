"Стала героиней российской пропаганды": на росТВ показали скандальное заявление Каменских о "кисте" из-за украинского языка, но есть нюанс

Певица Настя Каменских сыграла на руку российской пропаганде, заявив, что у нее "появилась киста и пропал голос" после полугода общения исключительно на украинском. Скандальное высказывание показал прокремлевский ведущий Евгений Попов в эфире своего проекта на росТВ и уверенно заявил, что наш родной язык "вреден для здоровья", пересказав "диагноз" артистки.

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На это обратили внимание пользователи платформы Threads. Украинцы в очередной раз раскритиковали Каменских за подогрев пропутинских нарративов, а некоторые вообще предположили, что таким образом она пытается вернуть себе место на сцене страны-агрессора.

"Настя Каменских стала героиней российской пропаганды. О кисте NK "из-за украинского языка" теперь рассказывает российский пропагандист Попов".

"Этого стоило ожидать. Настя либо целенаправленно работает на вражескую пропаганду, либо вообще не в себе. Не знаю, что хуже".

"Я уверена, что она скоро в России будет выступать в дуэте с Лорак".

"Да где же они все своими высказываниями работают на пропаганду врага? Они просто выражают свою позицию". А потом их высказывания используют на под*рском ТВ, чтобы и дальше был повод идти к нам освобождать русскоязычных и угнетенных в концлагере".

Правда, даже пропагандисты не до конца верят в достоверность нелепой "болезни" Каменских. Попов откровенно высмеял слова певицы о том, что она "вылечила" кисту именно возвращением к русскому. Более того, путинист напомнил, что в 2022 году артистка и ее партнер Потап громко заявляли, что больше не будут общаться на языке страны-агрессора, однако теперь изменили свою позицию.

"Это сюр (абсурд. – Ред.). Теперь Каменских требует для себя право общаться на том языке, на котором она хочет и который полезен для ее здоровья. Она заявляет, что не будет играть в "ура-патриотизм" и резко критикует сограждан, нападающих на русскоязычных. Где ты была, Настя, в 2022 году? В 2022 году Каменских и Потап сами поклялись не пользоваться русским языком в жизни и творчестве. Теперь Потап тоже вернулся к русскому", – сказал Попов.

Этот нюанс в выступлении путиниста не ускользнул и от внимания пользователей сети: "Российский пропагандист не оценил жертвенность Насти Каменских и высмеял ее. Так всегда бывает со всеми предателями. Настя с Потапом может стать хорошим примером в книгах "Как проср*ть все и стать посмешищем".

Напомним, что Настя Каменских дала интервью россиянке Екатерине Гордеевой, в котором пожаловалась, что якобы столкнулась с проблемами со здоровьем после перехода на украинский язык. По словам певицы, долгое время она не могла понять, почему у нее образовалась киста и пропал голос, пока не проконсультировалась с психологом.

"Я пошла к психологу, и мой психолог говорит: "Возвращайся к русскому языку. Твое тело не воспринимает это". Здесь вопрос ведь не в том, кому принадлежит этот язык. Это же чистая психосоматика", – поделилась артистка.

Такое заявление Каменских мгновенно взорвало украинский сегмент соцсети Threads. "Киста" певицы стала основой для множества остроумных и несколько резких мемов. Более того, скандальную ситуацию не смог оставить без внимания даже блогер из Камеруна (Африка), который освоил украинский язык. Иностранец, не сдерживая эмоций, обратился к исполнительнице и упрекнул ее за нелепое высказывание.

"Настя, я не гражданин Украины, но у меня есть вид на жительство. Я говорю по-французки, на родном языке – баса (относится к нигеро-конголезской макросемье и распространен преимущественно в Камеруне. – Ред.), по-английски, по-украински: "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Я говорю по-русски. Бл*ть, Настя, где я потерял свой голос? Где у меня киста? П*здец", – сказал блогер.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в РФ назвали условие, при котором Потап и Настя смогут вернуться на российскую сцену после скандального интервью.

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