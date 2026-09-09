"Оторвала голову нам – чумачечая киста": Настю Каменских подняли на смех из-за нелепой "болезни" от украинского языка. Самые смешные мемы

Украинский сегмент социальной сети Threads взорвался шутками после интервью певицы Насти Каменских (вместе с Потапом) россиянке Екатерине Гордеевой. Певица объясняла, почему после перехода на украинский язык снова начала использовать русский, упомянув о кисте, потере голоса и совете психолога. Пользователи не оставили это заявление без внимания и буквально засыпали сеть мемами.

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Больше всего украинцев рассмешила версия Каменских о том, что проблемы со здоровьем якобы возникли именно в тот период, когда она общалась на украинском. В результате слово "киста" стремительно превратилось в новый мем, а пользователи Threads начали придумывать все более абсурдные варианты шуток.

В интервью Каменских вспомнила, что после начала полномасштабной войны публично заявила о переходе на украинский язык. По ее словам, около полугода она общалась исключительно на нем. Сначала артистке это нравилось.

Однако, как рассказала певица, в этот период у нее якобы появилась киста, из-за которой она потеряла голос и была вынуждена переносить концерты. После этого Каменских обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал ей вернуться к русскому языку.

После таких слов украинцы не только возмутились, но и начали активно высмеивать объяснение певицы. По аналогии с "кистой" пользователи сети массово окрестили Потапа "геморроем", а саму историю Каменских превратили в десятки мемов.

К шуткам присоединились и украинские знаменитости. В частности, ведущий Андрей Бедняков, юморист Феликс Редька, нардеп Роман Грищук, блогер Анетта Барсивна и другие пользователи.

Самые яркие мемы и шутки украинцев о "кисте" Каменских

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Потап обозвал известного ведущего "гусем" и предложил Каменских перебирать кости украинских звезд.

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