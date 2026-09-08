"Киста появилась из-за украинского языка": Каменских назвала нелепую причину возвращения к русскому и рассмешила "диагнозом" от психолога

Певица Настя Каменских, которая после начала полномасштабной войны заявляла о переходе на украинский язык, рассказала, почему впоследствии вновь стала отстаивать русский язык и сменила язык общения. По словам артистки, во время периода, когда она говорила на украинском, у нее якобы появилась киста (вероятно, в области шеи), она потеряла голос, а психолог посоветовал ей вернуться к привычному языку.

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Об этом певица рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Каменских вспомнила, что в 2022 году публично заявляла о переходе на украинский язык и около полугода, по ее словам, общалась на нем исключительно.

Каменских рассказала, что сначала ей нравилось говорить на украинском. Более того, она назвала язык "невыразимо красивым" и даже "очень сексуальным", когда речь идет об определенных словах. Однако, по словам певицы, именно в этот период у нее возникли проблемы со здоровьем.

"У меня как раз тогда был тур, и, представляешь, у меня обнаружилась киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. Я была в шоке. Я откладывала концерты", – рассказала Каменских.

После этого, как заявляет артистка, она обратилась к психологу. И якобы именно специалист связал ее состояние с речью.

"Я пошла к психологу, и мой психолог говорит: "Вернись к русскому языку. Твое тело это не воспринимает". Здесь же вопрос не в том, кому принадлежит этот язык. Это же чистая психосоматика", – заявила певица.

По словам артистки, она пришла к выводу, что хочет сама решать, на каком языке говорить и петь.

Однако заявление Каменских сильно рассмешило и возмутило украинцев в Threads. Пользователи соцсети не скрывали удивления из-за того, что причиной своих проблем со здоровьем она фактически назвала переход на украинский язык.

"Певица Каменских заявляет, что у нее образовалась киста из-за украинского языка. Реальные истории, о которых невозможно молчать".

"Вот такая сила у украинского языка! Представьте, как он действует на всякую нечисть. Как святая вода".

"Да она сама как киста на теле украинского медиапространства. А Потап – геморрой".

"Украинцы в эмиграции вынужденно изучают язык, работают, строят бизнес. Настя – родилась и выросла в столице Украины – "у меня киста".

"Киста, услышав украинский: ну все, мое время пришло".

"Челюсть не та" – уже не модно. Теперь "у меня киста".

"Какая "певица", такой и "психолог". Ничего удивительного. Не пишите об этих людях, они заслуживают того, чтобы все забыли об их существовании".

"Киста вылезла, а гельминты в голове остались".

Другой комментатор подчеркнул, что украинский язык годами пытались дискредитировать различными мифами, однако объяснение Каменских он назвал "новым уровнем фантазии".

"В чем только украинский язык не обвиняли на протяжении многих лет: и что это "испорченная польским влиянием" разновидность русского, и что "никакого особого малороссийского языка не было, нет и быть не может". Но чтобы на украинский язык еще и возможность провоцировать появление кисты повесили – это уже, извините, как-то слишком. Новый уровень фантазии", – говорится в посте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Потап обозвал известного ведущего "гусем" и предложил Каменских перебирать кости украинских звезд.

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