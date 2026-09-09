"В России их любят!" Потапу и Насте подсказали, как вернуться на российскую сцену после скандального интервью: есть условие

Скандальное интервью артистов Потапа и Насти Каменских "иностранной агентке" Екатерине Гордеевой вызвало ажиотаж в информационном пространстве как Украины, так и России. Правда, в то время как украинцы возмущаются циничным оправданием исполнителей решения не отказываться от языка страны-агрессора, россияне придумывают условия, при которых дуэт может вернуться на их сцену.

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Певец Илья Гуров уверенно заявил в комментарии одному из пропагандистских медиа, что Потапа и Настю Каменских могут чуть ли не с распростертыми объятиями принять в РФ. Для этого артистам нужно лишь заслужить прощение у россиян и возобновить концерты в стране-агрессоре.

"Я уверен, что Потап и Настя с удовольствием вернулись бы на российскую сцену. В России их любят! Наш народ умеет сочувствовать и прощать, но вопрос в том, насколько это актуально сейчас. Каждый может решить это для себя сам. У нас много классных артистов – было, есть и будет, а места в душе у людей хватит всем", – заявил россиянин.

Не обошел вниманием Гуров и "диагноз", который Насте Каменских якобы поставил психолог через полгода после общения исключительно на украинском. Как заявила певица в скандальном интервью, переход на родной язык спровоцировал у нее появление кисты и потерю голоса.

"Я пошла к психологу, и мой психолог говорит: "Возвращайся к русскому языку. Твое тело не воспринимает это". Здесь же вопрос не в том, кому принадлежит этот язык. Это же чистая психосоматика", – сказала певица.

Илья Гуров ничуть не усомнился в правдивости этой истории: "Если говорить о ситуации с Настей, то, конечно, сам переход с одного языка на другой не вызовет таких проблем со здоровьем, а вот психосоматические расстройства – могут. Нервы, панические атаки из-за того, что работы стало меньше – вся ситуация в целом привела к этому, а не просто переход".

Судя по таким "великодушным" словам россиянина, он вовсе не против увидеть еще один странный перформанс от Потапа и Насти Каменских на сцене РФ, как это было в 2014 году. Тогда рэпер снял штаны перед публикой в Москве и поблагодарил за "теплый прием". Как позже объяснял Потап, такой скандальный жест он якобы сделал в адрес предательниц Украины: Ани Лорак, Таисии Повалий и Лолиты, которые сидели в зале, но отбелить свою репутацию все же не смог.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый, который получил ранение на фронте, эпично высмеял Потапа после языкового скандала.

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