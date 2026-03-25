'Спал на полу и учил язык'. Александр Педан рассказал, как за несколько месяцев перешел на украинский

Телеведущий Александр Педан откровенно рассказал, почему в юности разговаривал на русском и как впоследствии перешел на украинский язык. По словам Педана, он вырос в русифицированной среде в Хмельницком, где учился в русскоязычной школе.

Видео дня

Язык выучил за несколько месяцев, благодаря известному языковеду Александру Авраменко, который тогда был простым преподавателем университета. А также – коллеге Сергею Притуле, которому "сдал экзамен" в одном из столичных пабов. Об этом Александр Педан рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я вырос в русскоязычной среде и даже учился в последней русскоязычной школе города, – объяснил ведущий. – Кроме того, у меня была семья преподавателей университета. Поэтому, когда в Comedy, где работал ведущим, сказали срочно учить украинский, решил обратиться к репетитору. Мне посоветовали, не поверите, Александра Авраменко (один из самых заметных исследователей и популяризаторов языка, телеведущий, автор более пятидесяти учебников и пособий по украинскому языку и литературе. Среди его звездных учеников не только Педан, но и телеведущие Егор Гордеев, Ольга Фреймут, Анатолий Анатолич, а также нынешний президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.). Он тогда был просто преподавателем в университете".

Впрочем, самым эффективным методом стало полное погружение в языковую среду. Для этого телеведущий переехал жить к Сергею Притуле, который в то время снимал небольшую квартиру в Киеве. "Там еще жила группа "Скай" – друзья Сергея, – вспоминает Педан. – Они писали первый альбом, денег особо не было. Мы спали на полу, на матрасах и разговаривали исключительно на украинском. Порой стучали в дверь совершенно незнакомые люди: "Можно переночевать? Мы из Тернополя". Я спрашивал: "Есть что поесть?" Доставали закрутки".

Финальный "экзамен" по украинскому, по словам Педана, состоялся неожиданно – в пабе во время просмотра футбольного матча. Эмоционально поддерживая сборную Украины, он выкрикнул патриотический лозунг, после чего Притула признал, что языковой барьер преодолен: "Мы смотрели футбол в пабе, болели за сборную Украины, и в какой-то момент я вылез на барную стойку и воскликнул: "Кто не пьет за Украину, тот г*вно!" И Притула в этот момент сказал: "О, молодец, кажется, ты только что сдал экзамен!".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!