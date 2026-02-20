'Откуда такой украинский?' Известный актер и военный с Луганщины опроверг главный миф о русскоязычном Донбассе

Украинский актер и военнослужащий ВСУ Александр Зарубей ("Киборги", "Я – надежда", "Жизнь на троих", "Крепость", "Тихая Нава", "Живой") заявил, что утверждение о том, якобы на Донбассе не разговаривают на украинском, – не более чем устоявшийся стереотип. По словам Зарубея, украинский звучит на Донбассе даже за семь километров от российской границы.

Об этом военный, ставший на войне разведчиком, рассказал в интервью OBOZ.UA. Он вспомнил показательный случай из начала своей карьеры в Киеве. Он убежден: языковой вопрос на востоке Украины всегда был значительно разнообразнее, чем его часто пытаются представить.

Актер Александр Зарубей, родившийся и выросший на Луганщине, вспомнил яркий эпизод из начала своей карьеры в Киеве. По словам Зарубея, во время кастинга один из режиссеров из Львова после длительного разговора на украинском поинтересовался, какой вуз он окончил. Услышав ответ – Луганский институт культуры и искусств – удивился: "В каком смысле? А откуда такой украинский?". "Это стереотип, что на Донбассе не разговаривают на украинском", — ответил тогда актер. Зарубей объясняет: "Да, в моем родном Алчевске среда преимущественно русскоязычная. Но ты садишься в автобус, едешь километров сто двадцать в сторону Белгородской области – и там уже никто на русском не говорит. Сплошной украинский. И до российской границы – семь километров. У меня так было с детства: в селе – украинский, возвращаешься в город – переходишь на русский".

Сегодня, по словам актера, его языковая идентичность изменилась естественно: "Сейчас я за собой заметил интересную вещь. Если общаюсь на русском – начинаю забывать слова. И не какие-то элементарные – "кот" или "собака". А более сложные, точные формулировки. Мозг подбрасывает украинский вариант. И это классное ощущение".

Впрочем, опыт войны добавил этому вопросу еще одно измерение. Александр Зарубей, который сейчас служит на войне разведчиком, говорит, что русский язык на фронте порой очень помогает: "Это важный плюс: мы в совершенстве знаем язык врага – можем этим пользоваться. А они – не имеют такой возможности. В этой войне русский язык – тоже оружие".

Военный рассказал историю с фронта, которую слышал от своего командира: "На моем направлении один из командиров оказался с Луганщины. Он рассказал показательный случай. Сидели они как-то в подвале полуразрушенного дома в каком-то населенном пункте. И вдруг – голоса. Русская речь. Заблудились трое российских разведчиков. Заходят в подвал, бросают: "Привет, пацаны!" – абсолютно уверены, что перед ними свои. А наши – так же спокойно, на том же языке: "Да заходите, садитесь, чаю попьем". И те садятся. А через несколько минут уже понимают, что они в плену". По словам актера, именно языковая уверенность позволила избежать стрельбы и выиграть драгоценные минуты.

