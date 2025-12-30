Советщина, скандалы и мемы: эволюция новогодних поздравлений украинских президентов

Начиная с 1991 года, когда Украина обрела независимость, президенты нашего государства создают новогодние обращения к гражданам. Некоторые из украинских лидеров не отходил от "традиции" Советского Союза записывать сухие речи в кабинете, хвастаясь достижениями, тогда как другие произносили эмоциональные слова, которые не оставляли никого равнодушными.

Видео дня

Каждое обращение стало таким-себе отражением определенной эпохи, ведь политики делали акцент на важных событиях в истории нашей Родины и вспоминали о вызовах. OBOZ.UA расскажет, как с годами менялись новогодние поздравления украинских президентов.

Леонид Кравчук

В ночь с 1991 на 1992 год украинцы впервые услышали праздничное обращение на соловьином от Леонида Кравчука. В видео президент предстал перед камерой в строгом костюме и читал торжественную речь с листа. Он подчеркивал значимость обретения Украиной независимости и говорил о важности построить демократическое правовое государство, что имеет собственную армию и экономику.

В следующих новогодних поздравлениях Леонид Кравчук вспоминал о первых экономических вызовах для нашей Родины, сложных временах для народа, а также просил доверия и поддержки. Его речи были довольно структурированными и без особых эмоций.

Леонид Кучма

В 1994 году граждан Украины поздравлял с Новым годом 2-й президент Леонид Кучма. Он, как и предшественник, придерживался советской традиции и вышел на связь с людьми, сидя в кабинете. Однако на этот раз на фоне украинского лидера была не просто стена, а сине-желтый флаг.

Во время всех поздравлений Кучма произносил такой-себе отчет со всеми достижениями, а вот проблемные моменты решал замалчивать. В 2000 году политик акцентировал внимание на экономической стабильности, однако об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и начале "кассетного скандала", который указывал на его возможную причастность к трагедии, не обмолвился и словом.

Общая картинка праздничных обращений Леонида Кучмы изменилась в 2002 году, когда он отказался от привычного кабинета в пользу комфортного дивана и елки. Президент предстал перед камерой в бордовом свитере, обнимал внука и держал на коленях собачку, что должно было показать его близость с народом.

Виктор Ющенко

3-й президент Украины кардинально изменил подход к записи новогодних поздравлений. Виктор Ющенко отошел от советскости, поэтому впервые обращался к украинцам не из комнаты, а на фоне Мариинского дворца.

По другому относился гарант и к контексту речи. Виктор Ющенко обращался к согражданам неформально, выражал личные эмоции, призывал к единству и акцентировал внимание на росте чувства патриотизма.

Виктор Янукович

Не вернулся в кабинет для записи новогоднего обращения и Виктор Янукович. 4-й президент Украины хотел создать образ лидера, который объединяет народ после сложных времен, однако делал это не очень удачно. В тот момент, когда украинцы выступали за курс нашего государства на интеграцию в Европу, он говорил о "восстановлении братских отношений с Россией".

Запомнились обращения Виктора Януковича и тем, что он не умел разговаривать на чистом соловьином. Его ломаная украинская речь становилась основой для насмешек, а использование слова "елка" вместо "ялинка" превратилась в полноценный мем.

Петр Порошенко

Сильно эволюционировали новогодние поздравления украинских президентов во времена каденции Петра Порошенко. В отличие своих предшественников, политик объявлял речь не самостоятельно – вокруг него было много людей. В 2014-м, например, это были бойцы АТО, "киборги", которые защищали Донецкий аэропорт, и волонтеры.

Владимир Зеленский

Что интересно, первое новогоднее поздравление 6-го президента состоялось еще до его инаугурации. За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Порошенко показали ролик с обращением Владимира Зеленского, где он пообещал согражданам баллотироваться на пост главы государства.

Тогда он сказал: "Сейчас в Украине – такая ситуация, когда у каждого украинца есть три пути. Первый путь – жить, как живешь, плыть по течению, и это нормально, это выбор каждого. Второй путь – собрать свои вещи и поехать в другую страну, чтобы зарабатывать там деньги и отправлять их своим близким и родным. Это тоже нормально. Но есть еще третий путь – попробовать самому что-то изменить в Украине. И я для себя выбрал именно его".

В 2019 году Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом уже как президент Украины. Его выступление было основано не на политических достижениях, а на особом значении каждого украинца в развитии государства.

Обращение Зеленского кардинально изменились после начала большой войны. Из видео исчезли праздничные декорации и классический костюм, а президент предстал перед камерой в одежде в стиле милитари. Он вспоминал все вызовы, через которые пришлось пройти украинцам и желал всем победы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, каким был первый новогодний корпоратив "Слуги Народа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!