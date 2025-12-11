Билеты по 2500 грн и селфи с Зеленским: каким был первый новогодний корпоратив 'Слуги Народа'

Шесть лет назад, 20 декабря 2019 года, крупнейшая фракция в истории украинского парламента – "Слуга Народа" – устроила свой первый масштабный новогодний корпоратив, который стал одним из самых обсуждаемых светских и политических событий первых месяцев работы новой власти. Местом для празднования был выбран один из самых дорогих ресторанов Киева – CHI на территории международного конференц-центра "Парковый", известного как "вертолетная площадка Януковича".

Мероприятие посетил настоящий политический бомонд: Президент Владимир Зеленский, тогдашние руководитель его Офиса Андрей Богдан, которого уволили 28 ноября 2025 года, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и ряд ключевых министров, среди которых Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет и Владимир Бородянский. Некоторые участники пришли вместе с женами. OBOZ.UA вспоминает, кто их развлекал на мероприятии и как оно проходило.

Мероприятие организовали в формате благотворительного вечера с подведением итогов насыщенного для политической команды 2019 года. Входной билет для гостей стоил 2500 гривен, которые, по словам организаторов и самих депутатов, оплачивались заранее. Также во время вечера анонсировали дополнительные благотворительные сборы, однако конкретное назначение средств на тот момент публично не детализировали.

Меню ресторана привлекло не меньшее внимание, чем само событие. Согласно открытой информации, салаты в заведении стоили от 100 до 350 гривен, горячие блюда – от 200 до 1850 гривен, а цены на алкоголь достигали от 1610 до 35 тысяч гривен за бутылку виски. Именно эти цифры активно цитировались в медиа и соцсетях.

Развлекательную часть обеспечивали известные артисты: на сцене выступали Тина Кароль и Jerry Heil, а ведущей вечера была Екатерина Осадчая. По словам присутствующих, праздничная программа сопровождалась юмористическими выступлениями и неформальными поздравлениями с итогами года.

Многие гости-чиновники тогда делились фотографиями и видео с корпоратива в соцсетях. Народный депутат Елена Мошенец публиковала фото с президентом, премьером и министрами, отмечая, что команда подытоживает чрезвычайный 2019-й и планирует следующий год. Дмитрий Черный выложил селфи с Владимиром Зеленским с подписью "Все будет Украина! Президент гарантирует!"

Фото с вечера также публиковали народные депутаты Анна Пуртова и Лиза Богуцкая. Последняя назвала корпоратив "живым, радостным и дружественным", отметив, что вместе праздновали депутаты, правительство и Офис президента, а праздничные речи были полны юмора. Кадры с празднования появились и в Instagram Жана Беленюка и Екатерины Осадчи.

По словам отдельных участников, Владимир Зеленский тогда обратился к коллегам с призывом оставаться людьми независимо от политических реалий.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то вроде: это был год свиньи, следующий – крысы, но давайте оставаться людьми", – пересказывали его слова нардепы "Слуги народа".

