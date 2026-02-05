Совет для беженцев: украинская певица, которая 10 лет живет в Германии, раскрыла секрет, как не потерять связь с родиной

Украинская певица и финалистка Нацотбора на "Евровидение 2026" Leléka (Виктория Лелека), которая более десяти лет проживает в Германии, посоветовала украинцам за рубежом оставаться в культурном и информационном пространстве своей страны, чтобы не потерять с ней эмоциональную связь. По ее словам, решающим является не место жительства, а ежедневное взаимодействие с языком, литературой, обществом и событиями Украины.

Артистка убеждена, что даже длительная эмиграция не означает отдаление от родины, если человек сознательно поддерживает эту принадлежность. Своими мыслями она поделилась в интервью Маричке Падалко.

"Это зависит от человека. Потому что, например, все мое инфопространство украиноязычное. Я полностью в этом. Я читаю только украинские книги. Если ты себя этим (украиноязычным контентом. – Ред.) окутываешь, то ты остаешься в этом контексте", – отметила певица.

В частности, артистка подчеркнула важность реальной связи со страной через помощь и совместные инициативы и рассказала, что сама занимается благотворительностью. По ее словам, участие в совместных инициативах и конкретная помощь формируют ощущение реальной причастности к тому, что происходит в стране, независимо от места жительства.

Певица признает: тема выезда украинцев за границу является болезненной и опасной для государства. Она отмечает, что речь идет не только о судьбах отдельных людей, но и о сохранении страны как таковой.

"Украина сейчас в ситуации, где над нами стоит опасность не только выживания людей, но и выживания страны. Если все выедут, то страны не станет", – отметила Leléka.

В то же время Leléka призналась, что несмотря на стабильность и безопасность в Германии, сейчас психологически чувствует себя легче именно в Украине.

"Да, в Германии есть стабильность, есть безопасность, но если тебе психически плохо, то каким бы ни был комфорт или какие бы ни были привилегии, ты не можешь этим воспользоваться", – сказала артистка.

Она добавила, что даже сложные бытовые условия не влияют на ее внутреннее ощущение жизни так, как присутствие среди украинцев: "Когда я вижу украинцев, слышу украинский язык, вижу людей с нашей ментальностью, которые приходят на работу после страшных ночей, меня это настолько вдохновляет и дает мне столько жизни!"

Напомним, 7 февраля в финале Нацотбора на "Евровидение 2026" Leléka выступит под номером 6. Артистка исполнит песню Ridnym – композицию о внутренних изменениях, принятии страха и движении вперед в момент потери привычных опор.

Справка. Виктория Лелека родилась в городе Шахтерское на Днепропетровщине, училась в университете имени Карпенко-Карого, а в 2016 году переехала в Берлин, где основала этноджазовую группу Leléka.

