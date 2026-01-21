Фаворитка Нацотбора ошеломила заявлением, что ее готовятся подставить перед финалом

Финалистка Нацотбора на Евровидение 2026 певица Jerry Heil, которой иностранцы прогнозируют победу, пожаловалась на то, что ее пытаются подставить среди самого конкурса, чтобы разрушить репутацию. Все началось с внезапного скандала с коллегой по сцене Кажанной, а сейчас артистка жалуется на будущие "вкиды" относительно ее благотворительности.

Об этом певица сообщила в своих InstaStories, отметив, что якобы уже начали распространять ложную информацию о ее позиции относительно сборов на нужды военных. По словам Jerry Heil, ей стало известно о намерении распространять фейк, будто она не поддерживает благотворительность из-за падения охватов. С подобным когда-то сталкивалась рэп-исполнительница alyona alyona.

"Друзья, поступила информация, что меня просто хотят снести с Нацотбора и сейчас будут распространять обман о том, что я якобы не поддерживаю сборы, потому что "падают охваты". Не ведитесь, потому что мой брат военный. Вот, например, актуальный сбор, который он просил распространить, на который я доначу и сама, и периодически делаем сборы с вами", – написала артистка.

В своем обращении певица привела конкретные примеры сборов, которые поддерживала лично и вместе со своей аудиторией. В частности, она напомнила о совместной инициативе с UNITED24 во время Евровидения 2024, где было собрано 10 млн гривен на восстановление Великокостромской гимназии.

"Вы точно знаете, насколько социально ответственный я человек. Поэтому мне было важно поддержать и тему возвращения украинских деток домой, и тему разминирования нашей земли. Поэтому тем, кто собирался распространять ложь, желаю хоть немного совести. Пытаться завалить украинского артиста таким образом в такое нелегкое время... Если те, кто пытается это сделать, живут здесь, в Украине, почему так мало любви к своим людям?" – добавила Jerry Heil.

Еще раньше певица публично обращала внимание на то, что ряд скандалов странным образом совпадает с ходом Нацотбора. 18 января она эмоционально отреагировала на конфликт, который разгорелся вокруг певицы Кажанны, спрашивая, почему все громкие обвинения появляются именно во время конкурсного отбора.

19 января Jerry Heil также поделилась своим психологическим состоянием, признавшись, что переживала дереализацию и находилась под действием успокоительных препаратов.

"Я едва вылезла из этого состояния. Третий день мир какой-то неживой: все ненастоящее, мягкое, я в тумане и на успокоительных. Сегодня узнала, это называется дереализацией, когда будто все, что происходит – это сон, это не с тобой", – писала певица.

Скандал между Jerry Heil и Кажанной

Скандал между Jerry Heil и Кажанной начался после того, как последняя опубликовала в соцсетях пародийное сообщение о конкурсной песне Jerry Heil CATHARTICUS (Prayer), с которой та участвует в Нацотборе на Евровидение 2026. Кажанна иронизировала над религиозными мотивами композиции, использовав собственную песню Boy в переработанном контексте. Это вызвало негативную реакцию части фанатского сообщества Jerry Heil и стало "триггером" для дальнейшего конфликта.

После критики и обсуждения в сетях Кажанна публично заявила о серьезных претензиях к условиям сотрудничества с лейблом Nova Music, соучредителем которого является Jerry Heil. Она описала контракт как "рабский", критиковала отсутствие прозрачной финансовой отчетности и заявляла, что не получала надлежащих выплат и прав на собственную музыку. В своих публичных высказываниях она сравнила сотрудничество с лейблом с отношениями, после которых нужна психологическая терапия.

Как сообщал OBOZ.UA, лейбл Nova Music в ответ обнародовал заявление, в котором опроверг отдельные обвинения. Компания отметила, что контракт предусматривал определенное распределение доходов (ранее сообщалось о 70/30 в пользу лейбла), но все финансовые обязательства выполнялись. Чтобы избежать судебных разбирательств и дальнейшего обострения ситуации, лейбл решил передать Кажанне полные права на ее песни, бэк-каталог, торговую марку и все материалы, связанные с ее творчеством, без требований компенсации.

Стороны окончательно прекратили сотрудничество в январе 2026 года. Nova Music сообщил, что диалог в соцсетях стал неконструктивным, и решил завершить отношения без дальнейших претензий. Кажанна заявила, что после разрыва контракта планирует работать самостоятельно, но продолжает требовать прозрачности и справедливых условий для артистов в будущем.

