Со стороны мужа приехал только один человек. Звезда 'Женского квартала' Ирина Сопонару рассказала эксклюзивные детали о своей свадьбе

Актриса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться во время организации свадьбы с британцем Рисом в конце мая. Она призналась, что все празднование оплатил жених, что для комикесы стало так называемым спасением, а гостей было около 70 человек.

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Досадным для нее было отсутствие близких родственников и гостей из Великобритании. Как отметил ее муж Рис в интервью Алине Доротюк, они не приехали на семейный праздник из-за проблем с гарантией безопасности из-за войны.

"Свадьба была обычная. Я не могу сказать, что когда-то очень хотела помпезной свадьбы. Я не типичная жительница запада Украины, потому что у нас там три дня гуляется свадьба. Поэтому у нас была средняя [по количеству приглашенных] свадьба. Ну где-то до 70 [гостей]. Мои коллеги были приглашены, преимущественно комики", – рассказала Сопонару.

Она объяснила, что организацией занималась ее подруга, поэтому относительно декораций, еды, церемонии и т.д. она с женихом не волновалась. Единственные моменты, в которых все же была задействована комикеса – это выбор платьев и костюмов, праздничного торта и других удовольствий.

В частности, образы пары были созданы украинскими брендами. На роспись они одели вышиванки, а на самое празднование Ирина выбрала белое классическое платье бренда Milla Nova и короткое платье от известного модного дома FROLOV, пользующегося спросом среди мировых звезд.

"У Риза был украинский бренд Yarmich и Andreas Moskin. Очень хорошие украинские бренды. Я даже не знала, что у нас такой серьезный подход [к моде]", – отметила актриса.

Она вспомнила, что никак не могла поверить, что в тот день празднует свою свадьбу и станет женой. "Все были очень рады, я чувствовала этот вайб. У меня болело лицо, как в день, когда мне Рис сделал предложение. Я просто не верила, что можно так радоваться, еще и в войну", – призналась комикеса.

Стоимость празднования актриса затруднилась назвать, ведь все финансовые вопросы взял на себя муж.

"Я пригласил около 40 человек из Великобритании, но, к сожалению, только один человек пришел из-за проблем безопасности. Даже семья не пришла. Мы сделаем что-то в Англии чуть позже, чтобы отпраздновать с ними, но наша свадьба была невероятно хорошим событием", – поделился Рис.

В частности, невесты позаботились и о благотворительной составляющей праздника. Как рассказала Сопонару, они просили гостей не покупать цветы, а лучше задонатить эти деньги на благотворительность, чтобы в дальнейшем передать их военным. Однако получилось не так, как хотелось, ведь большинство средств пара направила на помощь приютов для животных, страдающих от долгов, а лишь небольшая сумма смогла пойти на нужды воинам.

Я создала банку и подумала, что цветы я очень люблю, мне это нравится, но это тот момент, которым можно пожертвовать в настоящем. Это для меня второстепенное. Мы подумали, что это будет хорошая идея. Все равно все бы потратили эти деньги, поэтому зачем их тратить на цветы, когда можно задонатить на какой-нибудь кейс. Честно, я хотела военным задонатить, потому что благодаря военным эта свадьба состоялась. В этот день не было никакой тревоги, так повезло. Но есть несколько приютов, которым мы помогаем с Ризом, и там у них, как всегда, беда. Я не могла пройти мимо", – призналась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что муж Ирины Сопонару смог выучить украинский язык всего за четыре месяца жизни в Украине. Рис признался, что его побуждало к этому.

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