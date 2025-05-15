'Скажите, а мы точно нужны Украине?' Инесса Братущик – о возвращении из Канады, русском языке в Торонто и незащищенности за рубежом

Инесса Братущик и Орест Хома – один из самых известных певческих дуэтов в Украине. С началом полномасштабного вторжения звездные супруги с дочерями нашли временное убежище от войны за границей: сейчас семья находится в Канаде.

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В интервью OBOZ.UA народная артистка Украины Инесса Братущик рассказала, чем занимаются за океаном, как относятся к вынужденным переселенцам за рубежом, а также призналась, какие препятствия должны преодолеть, чтобы иметь возможность приехать в Украину.

Инесса Братущик вспоминает, что новость о большой войне застала ее в поезде – певица возвращалась в Киев из Львова. Из-за перебоев с мобильной связью едва удалось дозвониться до мужа. Тот успокоил: ждем дома. Следующие несколько дней провели в сомнениях: "Не было даже мысли ехать за границу. Но старшая дочь за пять недель до вторжения стала мамой. Живем в Соломенском районе, рядом – железнодорожный вокзал. И ракеты летали мимо балкона, и уличные бои на улице – все видели". В конце концов, семья оказалась в Польше (на тот момент мужу Инессы Оресту Хоме было 65 лет, поэтому имел право пересекать границу. – Ред.). Там много волонтерили, работали с детьми-переселенцами. Младшая Соломия пошла в школу, быстро ухватила польский язык".

А потом было принято решение ехать в Канаду. Инесса объясняет: там живет ее крестная мама, которая уже в почтенном возрасте. Мол, сильно настаивала, чтобы приехали, потому что чувствовала, что могут больше и не увидеться. "Откровенно признаюсь: на самом деле мы планировали ехать домой, – говорит Инесса Братущик,– но так случилось, что оказались за океаном". В Канаде супруги живут уже почти три года: "Жизнь за границей непростая. Мы с мужем тут были много раз с концертами. Однако, вы знаете, снаружи все выглядело совсем по-другому, чем когда ты уже здесь внутри".

– Инесса, расскажите о своем быте. Например, имеют ли вынужденные переселенцы из Украины выплаты от государства?

– Когда наши приезжают, получают сразу три тысячи долларов, на которые очень многие соблазняются. Но это в принципе – и все. Есть медицинское страхование. Но, не дай Бог заболеть! Я долго держалась, однако в январе заболела воспалением легких. И должна была ходить на работу (Инесса Братущик работает преподавателем по вокалу. – Ред.). Иначе никак – плату за жилье никто не отменял. А аренда здесь очень дорогая – мы снимаем квартиру за 2300 долларов. Это небольшое помещение: гостиная, которая служит и кухней, и две комнатки – для нас с мужем и дочери Соломии. Старшая дочь Марианна живет с маленьким сыном отдельно. Чтобы оплатить жилье и детский сад малому (она нашла за 1200 долларов в месяц), работает порой на трех работах.

За электричество мы платили по 250 долларов зимой, интернет – дополнительно, очень недешевый, потому что в этой сфере монополисты, которые держат цену. Единственная радость – ничего не платим за воду, потому что в Канаде ее много. Еще одна приятность – окружающая природа. С одной стороны, у нас шумная улица, однако с другой – частный сектор. И это в центре Торонто. Я из окна не видела еще только койотов. Наблюдала за лисой, зайцев, енотов можно было рассмотреть вблизи. Все время летают здоровенные канадские гуси – возле нас озеро Онтарио. Как-то кормила сурка морковью – он так смешно брал еду лапками.

Меня все это приятно удивляет, может, еще и потому, что родилась в центре Львова, из животных видела только собак и кошек. Здесь, кстати, к ним невероятное отношение. Если бы я выбирала себе вторую жизнь, наверное, предпочла бы быть домашним животным в Канаде. Тебе никогда здесь не дадут собаку, если не принесешь справку, что она будет иметь достаточную площадь в твоем жилье. А также справку о своем состоянии здоровья, материальном положении. Владельцы животных очень следят за их здоровьем, внешним видом. Зимой собачки ходят в тапочках, чтобы не мерзли лапки.

"Сколько тратим здесь на продукты? – продолжает Инесса. – Конкретной суммы сказать не могу, получается по-разному. Идешь в магазин – яблоки, я их просто обожаю, а они здесь по семь долларов за килограмм. А самое дешевое – бананы (смеется). Орест вот подсказывает: "Наедаемся, хоть на пальму лезь!". Но, скажу вам, в Канаде еще никто с голоду не умер. Здесь достаточно дешевое мясо (но надо сказать, что рыба довольно дорогая). Все время есть какие-то акции на продукты. Кроме того, понемногу активизируются наши производители. Например, заработала молочная компания, которую создали украинцы. И теперь имеем наконец кефир, ряженку, творог. Все с украинским вкусом. Еще все время покупаю наши конфеты. Имею правило – после занятия музыкой каждый из учеников получает от меня сладкое из Украины. А у меня учатся вокалу разные дети. На занятия ездят местные даже из Ниагары – это два часа в один конец. Есть те, что рождены в Канаде, но не владеют языком, а вот уже поют на украинском. Так было и в Польше. Я стараюсь максимально украинизировать окружение".

"Есть здесь и плюсы – причем очень серьезные, – продолжает Инесса рассказывать о жизни в Канаде. – Из самого главного: эта страна максимально поддерживает Украину. Местные очень любят украинцев, прежде всего потому, что очень трудолюбивые. Хотя, конечно, люди сюда едут очень разные. Иногда становится стыдно, когда в транспорте слышу, как подростки позволяют себе выражаться бранными словами, думая, что никто не понимает. Но не молчу, подхожу – делаю замечание".

– Известный украинский скрипач-виртуоз Василий Попадюк, более 30 лет живущий в Канаде, рассказывал нам в интервью, что порой теперь слышит в своем городе русскую речь – мол, раньше такого не было.

– Слышим и мы. Но когда начинаешь обращаться, быстро переходят на украинский. Был у меня недавно такой случай: женщина в транспорте разговаривала по телефону с кем-то на украинском, а, положив трубку, завела разговор со своим ребенком на русском. Я не выдержала: "Что же за двойные стандарты? Какая же вы украинка, если ребенка воспитываете на другом языке?". Покраснела, но не знаю, сделала ли выводы. Ну по крайней мере – услышала.

"Признаюсь, иногда я не чувствую, что живу в Канаде, потому что все время нахожусь в украиноязычной среде, – добавляет Инесса, – Кроме уроков вокала, работаю в субботней школе – создала несколько музыкальных коллективов. Один уже концертирует, называется "Украинские кралечки". Очень ценю, когда у детей горят глаза. Когда родители хотят, чтобы ребенок занимался – это прекрасно, но когда сам хочет, – просто замечательно. Знаете, к искусству в Канаде отношение своеобразное. Когда я сюда приезжала как гость, меня порой спрашивали: "Инесса, чем занимаетесь?" "Я певица", – отвечала. Меня не понимали: "Это хорошо, а какая ваша профессия?". Мои ученики очень ценят то, что мы занимаемся не только для общего развития, а работаем на результат".

– Когда вы планируете с семьей возвращаться в Украину?

– Наше теперешнее положение научило меня жить одним днем. Как только начинаю строить планы на будущее, как всегда было раньше, Вселенная дает мне понять, что я не настолько свободный человек (улыбается). С конца февраля подалась на продление визы, однако по сегодняшний день в этом вопросе нет сдвигов. Уже обращалась даже за помощью к местному депутату, но получила ответ, что у меня нестандартная ситуация, потому что имею публичную профессию. Сейчас я могу выехать из Канады, но только один раз – обратно не заеду. Можете представить: чувствую себя как птица с подрезанными крыльями. И это дословно. Мне трудно, потому что очень хотела быть в Киеве и Львове в мае. Более того, недавно должна была быть в Барселоне – избрана членом жюри в одном из международных музыкальных фестивалей. Сейчас нахожусь в состоянии подвешенности, которое больше всего не люблю.

После начала полномасштабного вторжения я приезжала в Украину четыре раза. Была у ребят на передовой – завезла 30 дронов. Это деньги с благотворительного концерта, который организовала в Канаде. Без ложной скромности скажу: поработала серьезно. Стопроцентная стоимость билетов пошла на донаты. Я персонально вручала в руки каждому зрителю билет с автографом и моим личным "спасибо". Очень поддержали друзья-музыканты, которые бесплатно приняли участие в этом концерте, длившемся более четырех часов.

На благотворительном аукционе мы продали флаг с подписью Валерия Залужного за пять тысяч долларов. Я очень уважаю этого человека и считаю, что он еще сыграет свою решающую роль в будущем Украины. В целом за то выступление удалось аккумулировать 20 тыс. канадских долларов. И все эти деньги до копейки пошли на "птички".

Недавно сделала акцию: призвала поддержать маленьких украинцев подарками. Благодаря субботней школе Nova Shkola, где я работаю и обучается 400 детей, удалось собрать 250 килограммов игрушек, одежды и сладостей. И очень скоро дети из Кривого Рога, Днепра и Киева получат презенты от канадских детей. Зимой отправила на фронт грелки для ног и рук, услышав историю моей ученицы о папе, который пострадал на передовой от обморожения. Он гончар – руки для него все. В свое время я очень часто ездила с концертами в те места, знаю, какая там влажная земля – холодно ужасно. Деньги на грелки собрала со своих выступлений.

"Мы страшно хотим домой, Орест – особенно, – признается Инесса Братущик. – Иногда говорит утром: "Я сегодня спал". Это означает, что во снах побывал дома. Я знаю, что хейтеры могут после выхода этого интервью вам или мне начать писать: если так хотите, то почему не возвращаетесь? Не буду рассказывать, что наша квартира находится на очень высоком этаже и имеет такое расположение, что мимо дома постоянно курсирует все, что летит на Киев. Кроме того, чтобы поехать домой, надо выложить за билет в одну сторону две тысячи долларов, а это месячная аренда здесь. Однако проблемы не только в этом. У мужа закончился паспорт, а поймать "окошко" на прием в консульстве – целая эпопея. Дошло до того, что эти слоты начали скупать какие-то люди и продавать за немалые средства – можете себе такое представить? Ну как так: украинцы не могут прийти в свое консульство, чтобы подать документы на продление паспорта? Если у человека по каким-то причинам не работает "Дія", он не может быть украинцем? Единственное – Оресту поставили печать, что паспорт продлен, но в таком виде документ действителен только на территории Канады".

"Скажите мне, пожалуйста, а мы точно нужны Украине? – продолжает Инесса. – Вот такой болезненный вопрос меня сейчас мучает. Наш МИД должен о такой проблеме знать. Не может быть, чтобы украинец чувствовал себя таким незащищенным. Мы приходим в консульство в Торонто, сидим в очередях, общаемся. Часто слышу: "Мы же хотим быть украинцами! Почему нас лишают этой возможности?" Консульство должно быть для нас убежищем, частичкой Украины. Куда ты приходишь – тебе рады, чувствуешь, что находишься под защитой государства. А мы приходим – и как будто выпрашиваем что-то. Не просматривается ни тепла, ни добра, ни любви. И я не могу об этом молчать, потому что мы не имеем права терять украинцев. Наоборот, должны их сплачивать, чтобы имели желание возвращаться домой".

"Но все же я большая оптимистка, верю, что все уладится. И если сегодня мне не открылись какие-то двери, то завтра – широко откроются, – говорит Инесса Братущик. – Тем временем нам с Орестом свое делать. Знаете, я себя без него даже не представляю. Мы 24 часа в сутки вместе, а если нет, то телефон обрывается. Поженились в Киеве, потом была большая свадьба на 250 гостей в Канаде. К слову, Василий Попадюк играл на нашей с Орестом свадьбе, он наш друг. Вы не поверите: за 36 лет супружеской жизни мы с мужем ни разу не поссорились. В чем секрет успеха наших отношений? Очень понимаем друг друга – просто на одной волне. Каждый из нас готов подставить другому плечо".

"Я очень активна, много работаю – в частности онлайн в своей детской музыкальной школе имени Юрия Щуровского в Киеве, – добавляет певица. – У меня ученики, которых разбросало по миру, – в Ирландии, Англии, Германии, Польше. Иногда муж говорит: "Инна, 12 часов в сутки петь – это даже для тебя слишком круто". Но без его поддержки всего этого, может бы, и не было. Я никогда не боюсь браться за что-то новое, потому что знаю, что у меня есть серьезный тыл".

– Что вам дает надежду на нашу победу в этой страшной войне?

– А такого не может быть, чтобы несправедливость победила. Надо верить в правду и делать все для того, чтобы она преодолела ложь. Нельзя опускать руки. Беда пришла не в Украину, она уже рядом с другими странами. Когда слышу фразу: "Мы устали от вашей войны", то сразу из меня, маленькой женщины, вырывается Инесса Драконовна. И тогда, как говорится, держите меня семеро (смеется).

– Инесса, не могу вас не спросить о следующем: вы лично были знакомы с известными еще до недавнего времени нашими певицами Ани Лорак и Таисией Повалий, которые предали Украину. Почему они так поступили, на ваш взгляд?

– Да, я их в свое время знала очень хорошо. Но теперь даже слышать не хочу! И никогда в жизни на одну сцену с ними не выйду. Нет ничего хуже, чем предательство. И я, откровенно говоря, не понимаю, почему до сих пор о них вспоминают в медиа. У этих женщин уже нет ничего украинского, кроме крови. Это предатели.

На счет Ани Лорак, признаюсь, что мне ее немного даже жалко. Ребенком даже не закончила школу, жила в интернате. О чем мы говорим? Да, родилась и росла в славном украинском уголке – Черновцах, но не успели ей привить любви к нашей земле, понимаете? Она всю взрослую жизнь разговаривала на русском. Как раз о ней я меньше всего говорила – это просто непутевый ребенок. А вот Тая Повалий – это другая история. Талантливая певица, которая в сознательном возрасте отрекается от своей земли, – это позор. Но, знаете, там всегда все решали деньги. Поэтому продались – и пусть. Забудьте! Для меня, например, их теперь не существует.

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