'Это просто за гранью'. Сестра легендарного Ивасюка публично обратилась к предательницам Таисии Повалий и Ани Лорак из-за песни 'Червона рута'

Оксана Ивасюк, сестра легендарного украинского композитора Владимира Ивасюка, заявила, что их семья категорически против того, чтобы знаменитая песня "Червона рута", написанную ее братом, исполнялась певицами Таисия Повалий и Ани Лорак. Авторские права на композицию принадлежат семьям двух сестер Ивасюка.

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Об этом Оксана Ивасюк рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам сестры композитора, его родственники не против того, что его композицию исполняют другие украинские артисты.

"Прежде всего, что хочу сказать этим артисткам: они нарушают авторские права, принадлежащие нашим семьям – моей и сестры Галины, – говорит Оксана Ивасюк. – Ни Ани Лорак, ни Таисия Повалий не имеют права исполнять песни Владимира Ивасюка. Они фактически воруют чужое достояние. Эти исполнительницы приняли решение жить в стране дикарей, хорошо – это их выбор. Но петь там песни украинцев – большого, мужественного борющегося народа – это, извините, просто за пределом человечности. Кощунство петь перед теми россиянами музыку народа, который мужественно защищает свою страну от их же дикого нашествия. Песни большой, красивой, европейской страны".

"Я даже не хочу представлять, как они могут жить в России, – продолжила сестра Ивасюка. – Повалий вообще как-то спела "Червону руту" в день, когда в Киев в который раз прилетело много ракет. Это беспрецедентный мировой случай, глубокое нравственное падение! Это не просто культурная пропасть – это нравственный крах. Свою жизнь, свой талант бросили под ноги дикарям. Они сейчас и не занимаются творчеством – их творческая деятельность растерзана".

Напомним, певица Таисия Повалий, избравшая предательскую позицию по отношению к Украине, спела легендарную украинскую песню Владимира Ивасюка на одному из недавних новогодних огоньков на РосТВ. Тем временем РФ беспощадно обстреливала ее родину. Кроме того, исполнительница исполняла это произведение на гастролях по российским городам, посвященным юбилею путиниста Иосифа Кобзона. Ани Лорак, тоже живущая и работающая в России, на дне рождения российского композитора Игоря Крутого (родился и вырос в Украине) спела "Червону руту" в паре с Филиппом Киркоровым, который поддерживает кремлевскую агрессию в отношении Украины.

Оксана Ивасюк на упоминание о том, что Ани Лорак ее землячка (родилась в Кицмане Черновицкой области, откуда и семья Ивасюков), отреагировала эмоционально: "Да, но я не хочу об этом говорить. Видите, какой оказалась, отвернулась от Украины в самый страшный момент. Цинично, сознательно избрала измену".

Сестра композитора также добавила, что родственники Ивасюка не против, что его композицию исполняют другие украинские артисты: "Очевидно, что эта композиция исполняет прекрасную объединительную функцию.От нее пошел одноименный фестиваль украинской песни, объединил молодежь со всей Украины, которая через музыку выражала стремление к свободе, независимости, самобытности. Там впервые прозвучал гимн Украины. А вспомним наши Майданы. Когда было сложно, люди плечом к плечу пели "Червону руту", которая давала силы. Эти вещи – они очень трогательны. Для меня, для моей сестры Галины, для наших семей. Мы понимаем роль этой композиции в создании государства, как бы это ни громко звучало. Кроме того, это еще одно подтверждение важности творчества Володи".

Полное интервью с Оксаной Ивасюк читайте на OBOZ.UA здесь.

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