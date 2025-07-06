'Сказали, что так будет лучше'. Вадим Яценко признался, почему разговаривал на русском на 'Голосі країни' и что происходило за кадром

Вадим Яценко, руководитель хора "Гомон" Львовского органного зала и главный хормейстер Львовской оперы, стал настоящей сенсацией после того, как видео с исполнением песни Степана Гиги "Этот сон" в исполнении его коллектива за несколько дней набрало более семи миллионов просмотров в TikTok. На днях выяснилось, что артист участвовал в шоу "Голос країни", однако никто из судей (Тина Кароль, Потап, Джамала, Сергей Бабкин) во время слепых прослушиваний не повернулся к нему.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Вадим прокомментировал тот период и объяснил, почему на "Голосі країни" говорил на русском. А также признался, сожалеет ли о том, что пошел на талант-шоу.

"Жалею ли я, что принял участие в проекте "Голос страны"? Нет, не жалею. Тогда я был очень молод, еще совсем пацан, – говорит Вадим Яценко. – И мне было интересно – хотелось выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Почему ко мне не вернулись тренеры? Ну, так сложилась история. Возможно, потому что я выходил на сцену первым – не знаю, не думал об этом. Обидно? Нет. Я искренне благодарен Богу, что все произошло именно так, как произошло. Все, что я мог вынести из этого проекта, вынес. Это был определенный опыт – момент, когда переборол себя, не испугался, сделал шаг. И этого мне было достаточно".

"Почему разговаривал в кадре на русском? Я не хочу никого обвинять, но на флеш-интервью мне сказали, что "лучше будет так". И, знаете, когда тебе двадцать и все вокруг это терпят, кажется: ну, раз так говорят – значит, так и надо. Но сейчас все изменилось. И мы как общество постепенно переосмысливаем себя. Мы все больше пытаемся найти себя. Самая первая задача – победить в этой войне. А дальше – прилагать усилия, чтобы процесс самоосознания не останавливался", – подытожил Яценко.

Полное интервью с Вадимом Яценко читайте на OBOZ.UA здесь.

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