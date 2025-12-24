Скандальный актер проектов 'Квартала 95', которого 'мобилизовали' три недели назад, впервые вышел на связь и показал странные видео

Скандальный юморист и звезда проектов "Квартала 95" Кирилл Ганин впервые вышел на связь с поклонниками после распространения слухов о том, что он пополнил ряды ВСУ. Артист пока как не опроверг, так и не подтвердил подобные сплетни, лишь обнародовал несколько странных видео, где иронично осветил свою "мобилизацию".

Видео дня

В личном Instagram Ганин показал ролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, где он якобы пришел в здание Территориального центра комплектования и социальной поддержки с пластиковым горшком на голове и детским мечом. "Юморист" отметил, что он сильный и смелый, после чего "военный комиссар" зачислил его в десантно-штурмовые войска.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

В подписи к видео юморист вспомнил свои прошлые публичные заявления о том, что несколько раз хотел добровольцем присоединиться к ВСУ, ведь считает своим долгом защищать Украину от врагов, но его "разворачивали" домой. Артист написал: "Я несколько раз говорил в интервью, что меня дважды не брали в армию. Что ж, вот третья попытка".

Для другого ролика Кирилл Ганин выбрал для себя "образ" уклониста. Актер проектов "Квартала 95" якобы попытался попасть на территорию Польши, переплыв водоем, однако его задержали украинские пограничники. Под этим видео он оставил короткий комментарий: "Видел много новостей, а также видео по поводу тех же новостей, поделюсь с вами лучшими".

Вероятно, этот пост стал отсылкой к скандалу, что разгорелся вокруг Кирилла Ганина из-за высмеивания мужчин, которые утонули в реке Тиса во время попыток незаконно покинуть Украину. В течение выступления команды "Фам Фаталь", среди участников которой был комик, со сцены прозвучала фраза: "Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе".

Комментируя возмутительный инцидент актер проектов "Квартала 95" подчеркнул: это была не его шутка и даже прозвучала не из его уст. И все же Ганин не стал скрывать, что презирает беглецов.

"Типы, которые бежали из страны через Тису, вы взрослые люди, у вас в голове есть мозг. И если ваш мозг додумался только до того, чтобы утонуть в реке, ну, извините, это же факт. Как можно идти против факта? Это самый тупой выбор, который можно сделать", – отмечал юморист.

Напомним: слухи о мобилизации Кирилла Ганина начали распространяться на просторах сети три недели назад. Отмечалось, что комика доставили в Святошинский территориальный центр комплектования. Он якобы прошел военно-врачебную комиссию, после чего находился в учебном центре.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец Крупин, который мобилизовался в ВСУ, поссорился с подписчиками из-за уклонистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!