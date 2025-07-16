'С радостью работал бы в ТЦК': певец Крупин, который мобилизовался в ВСУ, поссорился с подписчиками из-за уклонистов

Певец и бывший фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин, который добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, не на шутку взбудоражил сеть. Исполнитель откровенно отметил, что негативно относится к мужчинам, которые избегают мобилизации, поэтому с радостью стал бы работником территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Об этом он заявил на личной странице в соцсети Threads. Однако с такой позицией Крупина согласились далеко не все его подписчики, поэтому в комментариях между юзерами и артистом даже возникали споры.

"Мда, читаю посты ссыкунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК", – написал певец.

Такое высказывание Миши Крупина вызвало довольно бурную реакцию среди пользователей сети. Некоторые решили упрекнуть артиста за то, что до начала большой войны он выступал в стране-агрессоре, а кто-то начал выдвигать собственные теории о якобы настоящей причине его мобилизации.

Со своей стороны Миша Крупин не пропустил почти ни одного негативного комментария, поэтому довольно резко отвечал недовольным подписчикам. Так, например, один из юзеров написал: "А до февраля 2025 года господин Михаил чем занимался?", на что исполнитель отметил: "Тем, чем и сейчас. Не уклонялся, не п*здел, помогал армии".

Напомним, что о своем желании присоединиться к ВСУ певец заговорил еще летом 2024-го. Тогда знаменитость начал проходить военно-врачебную комиссию, однако результат оказался не совсем таким, как он ожидал, поэтому процесс мобилизации несколько затянулся.

Но уже в феврале этого года артист сообщил, что официально начал проходить базовую общевойсковую подготовку (БОВП). В своих соцсетях он написал: "Ну что ж, теперь служу нашему народу. Принимаю ваши поздравления!".

Миша Крупин и в сейчас продолжает призывать сограждан становиться на защиту Украины. Недавно он обнародовал в своем Instagram фото в военной форме, в описании к которому отметил: "Я сделал свой выбор, сделал важный шаг в своей комфортной жизни. Кто еще колеблется – не сомневайтесь, вы нам нужны, присоединяйтесь".

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