Скандал с Нацотбором 2026: Джамала сделала заявление после просьбы Поляковой переписать правила

Скандал вокруг правил Нацотбора на Евровидение 2026 набирает обороты. После того как певица Оля Полякова призвала Суспільне изменить условия конкурса, в частности пункт, запрещающий участие артистам, которые выступали в России, Крыму или Беларуси после 2014 года, к обсуждению присоединилась музыкальный продюсер нынешнего отбора – Джамала.

Певица отметила, что вопрос изменения правил не относится к ее компетенции, однако признала, что формулировку пункта о гастролях в России можно "немножко усовершенствовать". Это она озвучила в комментарии Радіо Промінь еще до официального заявления Суспільного.

"Это не в моих полномочиях, я отвечаю только за музыку. Я полностью доверяю Суспільному в том, что касается правил и все такое прочее. Конечно, я думаю, что, возможно, эту формулировку надо немножко усовершенствовать. Она должна быть о позиции политической..." – объяснила свое мнение певица.

В то же время певица отметила, что представитель Украины на Евровидении должен иметь четкую гражданскую позицию, ведь во время войны выступает не только от собственного имени, но и от имени всей страны. Она подчеркнула, что ее главная цель как продюсера – найти мощную песню, способную достойно представить Украину на международной сцене.

"Возможно, можно кое-что пересмотреть. Потому что настолько я понимаю, что оно (правило. – Ред.) тогда в 2019 году, если не ошибаюсь, действительно было очень быстро принято и все это было очень эмоционально в том году. Возможно, надо немножко доработать, но тем не менее, все равно остается история, в которой мы точно знаем, что представитель от Украины на конкурсе Евровидение имеет четкую позицию, должен действительно представлять, как бы это снова громко и пафосно не звучало, всю нашу страну", – добавила Джамала.

Иронично, что по нынешним правилам сама Джамала не смогла бы принять участие в конкурсе 2016 года, ведь в 2014-м выступала в Сочи и Москве. Именно после скандала с запроданкой MARUV в 2019 году, когда певица отказалась подписывать контракт из-за этого пункта, правило о гастролях на территории РФ было официально закреплено.

Отметим, Оля Полякова, которая подняла тему изменения правил Нацотбора, последний раз выступала в России в 2015 году. После этого, по ее словам, она полностью прекратила любые контакты со страной-агрессором. В то же время в тот период певица неоднократно делала противоречивые заявления, в частности выступала на российской премии RU.TV в кокошнике с живым голубем, объясняя это "призывом к миру".

Несмотря на это, артистка убеждена, что сейчас, в острую фазу войны, когда российская пропаганда проникает вглубь украинского общества, якобы пришло время отменить ограничения, введенные более десяти лет назад.

"Я считаю несправедливыми те ограничения, которые когда-то были введены. Они давно потеряли смысл и не соответствуют сегодняшним реалиям. Они ограничивают права многих артистов, которые годами работали в Украине, для украинцев, которые оставались в стране даже в самые тяжелые времена, – заявила Полякова. – Хочу сказать, что если придется идти в суд, то я пойду!"

После обращения Поляковой Суспільне Мовлення обнародовало официальное заявление, в котором категорически отказало в пересмотре правил. Вещатель отметил, что регламент, утвержденный 3 сентября 2025 года, не может быть изменен после начала отбора. Также указано, что условия созданы на основе многолетнего опыта и призваны обеспечить прозрачность и равенство для всех участников.

"Дата начала войны является неизменной – ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги", – отметили организаторы песенного конкурса.

Оля Полякова лично не прокомментировала отказ вещателя, однако ее продюсер Михаил Ясинский заявил, что запрет может быть обжалован в суде. Он предположил, что в случае положительного решения для Поляковой результаты Нацотбора могут быть признаны недействительными. Продюсер назвал правила "дискриминационными" и такими, которые "ограничивают доступ к конкурсу по поведенческому признаку".

