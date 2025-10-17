Украинская певица Оля Полякова публично сообщила, что приняла решение подать заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение 2026. Артистка заявила, что давно мечтала представить родную страну на международной арене, поэтому обратилась к "Суспільному" с призывом изменить правила отечественного конкурса, которые не позволяют ей этого сделать.

Исполнительница довольно серьезно настроена переиначить условия участия в Нацотборе, ведь даже готова пойти в суд. О таком шаге она сообщила на личной странице в Instagram.

"Дорогие мои, самое важное, что я хотела сегодня сказать – я приняла решение подать заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение 2026 года. Да, я знаю, что вокруг этого вопроса много споров и что существуют определенные ограничения, которые якобы не позволяют мне сделать этот шаг", – отметила артистка.

Дело в том, что по правилам отечественного конкурса артисты, которые выступали на территории РФ после 2014 года, не могут бороться за шанс представить нашу страну на международной арене. Именно это условие мешает Поляковой реализовать свою мечту. Артистка убеждена, что такое правило давно устарело, ведь сейчас все исполнители четко показывают свою позицию поступками.

"Я считаю несправедливыми те ограничения, которые когда-то были введены. Они давно потеряли смысл и не соответствуют сегодняшним реалиям. Они ограничивают права многих артистов, которые годами работали в Украине, для украинцев, которые оставались в стране даже в самые тяжелые времена. Мы все прекрасно видим, кто есть кто и кто где сейчас. И выборочно ограничивать людей, которые доказали свою позицию делами, – неправильно", – высказалась певица.

Оля Полякова убеждена, что уже произошло достаточно событий, чтобы перестать "проверять друг друга на патриотизм". Как отметила артистка, она готова бороться за свои права до конца: "Хочу сказать, что если придется идти в суд, то я пойду!".

Артистка даже направила официальное обращение "Суспільному", где призвала изменить отдельные правила Национального отбора. Она отметила, что условия участия в конкурсе должны меняться вместе со страной.

Почему Полякова ранее не участвовала в Нацотборе

Как было отмечено ранее, по правилам "Суспільного", принять участие в Нацотборе не могут исполнители, которые ездили в Россию после 2014 года. Известно, что Оля Полякова последний раз посетила РФ в 2015-м, после чего разорвала связи со страной-агрессором. Однако, как отмечает "Музвар", в тот период артистка успела сделать несколько скандальных заявлений.

Так, например, в 2014-м певица появилась на вручении премии RU.TV в кокошнике с живой птицей, а свое решение прокомментировала так: "Как известно, белый голубь – символ мира. И на RU.TV я этот кокошник надела специально, чтобы еще раз напомнить и нашим, и вашим: главное в любых отношениях – мир и дружба".

Через год в одном из интервью Полякова говорила: считает, что украинским артистам, которые ездят в Россию открыто и не скрывали своего отношения к войне на Донбассе, надо "дать медаль".

