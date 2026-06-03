Скандал с крещением сына Алины Гросу: в команде певицы ответили на критику из-за священника-'проводника русского мира'

После крещения сына Алины Гросу в Черновцах в сети вспыхнула дискуссия из-за храма и священнослужителя, который проводил обряд. На критику отреагировала команда певицы, объяснив выбор семьи.

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Резонанс возник после того, как шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в Facebook обратила внимание на то, что крестины Марка-Габриэля состоялись в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, а обряд проводил митрополит Мелетий (архиерей УПЦ Московского патриархата, гражданин России). Журналистка раскритиковала решение семьи и задала вопрос, почему публичные люди во время войны выбирают для таких событий именно этот храм.

"Ясно, ребенок ни в чем не виноват. Но вопрос для взрослых. Что должно быть в голове у взрослых украинцев, которые на пятый год полномасштабного вторжения крестят ребенка не просто у московского попа, а одного из главных проводников "русского мира"?! Ирина Билык, у вас точно все окей с критичностью восприятия действительности?" – возмутилась шеф-редактора.

В комментарии для "Телеграфа" представительница Алины Гросу заявила, что выбор собора не был связан с конкретным священнослужителем. По ее словам, храм имеет особое значение для семьи артистки.

"Для семьи это семейная традиция, поэтому было принято решение крестить Марка именно в этом храме. Это решение было связано прежде всего с семейной историей и самим местом, а не с конкретным священнослужителем", – объяснила представительница певицы.

В команде Гросу также отметили, что артистка не знала о российском следе митрополита Мелетия.

"Стоит понимать, что далеко не каждый человек подробно ориентируется в церковных вопросах, юрисдикциях или биографиях священнослужителей. Большинство людей руководствуются собственной верой, семейными традициями и обычаями", – добавила представительница артистки.

В частности, там переложили собственную ответственность за выбор храма на власть, которая позволяет подобному функционировать.

"Если относительно деятельности храма или его представителей существуют столь серьезные замечания, почему он продолжает функционировать в своем нынешнем статусе? Этот вопрос, вероятно, стоит адресовать компетентным органам и ответственным структурам", – заявила команда Гросу.

Напомним, о крестинах сына Алина Гросу сообщила несколько дней назад. Певица обнародовала фотографии с церемонии и рассказала, что крестной мамой мальчика стала Ирина Билык.

Известно, что митрополит Мелетий находится под санкциями, введенными в 2022 году. В 2023 году президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении его гражданства Украины из-за информации о наличии российского паспорта. Сам священнослужитель ранее отрицал такие обвинения и отвергал любые утверждения о связях с Россией.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алина Гросу рассекретила своего мужа-россиянина и назвала дату их свадьбы.

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