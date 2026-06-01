Алина Гросу покрестила сына и рассекретила известную куму, которая сыграла важную роль в ее карьере. Фото таинства

Певица Алина Гросу покрестила своего 1,5-месячного сына Марка-Габриэля, а в куму взяла Ирину Билык. Таинство состоялось в Черновцах, в храме, который имеет особое значение для семьи артистки. Именно в этой церкви когда-то крестили и саму Алину Гросу.

Артистка показала в Instagram фотографии с крестин. Крестной мамой Марка-Габриэля стала народная артистка Украины Ирина Билык. Певиц уже много лет связывают теплые дружеские отношения, а сама Гросу неоднократно называла Билык своей "крестной мамой в шоу-бизнесе".

"Я бесконечно счастлива, что крестины моего сыночка стали прекрасным поводом впервые за много лет собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей. Для меня это был день, полный любви, тепла и благодарности. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце", – поделилась Алина Гросу.

В свою очередь Ирина Билык призналась, что вокруг ее статуса в жизни Гросу годами существовала путаница. По словам артистки, многие ошибочно считали ее настоящей крестной мамой Алины, хотя на самом деле она была человеком, который поддерживал певицу в начале карьеры.

"Много лет мы с Алиной шутили, что я ее "крестная мама в украинском шоу-бизнесе". Меня всегда радовало, что между нами сложились такие теплые, семейные отношения, полные доверия, поддержки и любви. И вот сегодня это символическое звание стало реальностью – я имела честь стать крестной мамой замечательного сыночка Алины. Для меня это большая радость, ответственность и благословение", – отметила знаменитость.

Отметим, что знакомство артисток длится уже более 25 лет. Именно Ирина Билык в свое время поддержала юную Алину Гросу в начале творческого пути и помогла ей сделать первые шаги в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, в апреле этого года Алина Гросу впервые стала мамой. Певица назвала сына двойным именем – Марк-Габриэль. Стоит отметить, что артистка при крещении выбрала для ребенка совсем другое имя и рассекречивать его не собирается.

