'Можно по-разному относиться к нашей паре'. Алина Гросу рассекретила своего мужа и дату их свадьбы

Украинская певица Алина Гросу решила раскрыть подробности своей личной жизни в очень особую дату. По случаю четвертой годовщины брака с любимым мужчиной, артистка обнародовала серию романтических фотографий и посвятила избраннику несколько теплых слов. Смотря на то, что праздничный пост она сделала 19 мая, именно в этот день они сыграли свадьбу в 2022 году.

Хотя Гросу не показала лицо избранника, учитывая ее комментарии и прошлые заявления коллег по сцене, становится понятно, что сердце исполнительницы покорил российский актер Роман Полянский. Романтические фотографии знаменитость показала в своем Instagram.

"4 года как мы сказали "да". Спасибо за каждое мгновение. Можно по-разному относиться к нашей паре, но мы – 2 противоположности, которые так сильно притянулись, сделали свой правильный выбор. И мы из-за этого действительно счастливы", – написала певица.

Кстати, в комментариях Гросу подтвердила, что они с любимым расписались в 2022 году. А вот предложение руки и сердца мужчина сделал ей значительно раньше.

Что известно об отношениях пары

Впервые об отношениях между Алиной Гросу и Романом Полянским стало известно в 2021 году. В социальных сетях исполнительницы часто появлялись совместные фото с избранником, но после начала большой войны ситуация изменилась. Гросу перестала делиться контентом с Полянским, что вызвало недоумение у аудитории.

Однако, уже летом 2022 года народный артист Украины Павел Зибров сообщил, что влюбленные находились вместе в Черновцах: "Он же русский. Я понимаю, что ему внутренне сложно находиться на западе Украины, но он патриот Украины. Дай бог таких русских побольше, как парень Алинки. Он морды бьет тем, кто хоть какое-то кривое слово скажет против Украины". Учитывая то, что Гросу официально связала себя узами брака в мае 2022-го, ее мужем стал именно Полянский.

В сеть просочилась информация о втором браке артистки в 2024 году. Тогда появились фото с торжественной церемонии, но лицо возлюбленного знаменитости оставалось в тайне. Однако все же люди из окружения Гросу раскрыли несколько интересных подробности о ее избраннике.

"Дело в том, что он достаточно известный и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его еще более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Он достаточно властный человек, она тоже с характером. Супруги спорят о том, кто будет главой семьи. Поэтому сейчас Гросу не торопится выводить его из тени", – отметила инсайдеры.

А вот в начале прошлого года Алина Гросу лично объяснила, почему скрывает мужа от публики. По словам певицы, она просто не хочет провоцировать проблемы в их отношениях.

"Если вам честно сказать, то мы специально не прячемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, то начинались волны в отношениях", – говорила артистка.

Заметим, что фото Полянского и Гросу появлялось в соцсетях госпожи посла по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Симы Каретной. Она опубликовала кадр с званого ужина мэра Нью-Йорка, в подписи к которому назвала актера "спутником Гросу по жизни".

Как ранее писал OBOZ.UA, в апреле 2026 года Алина Гросу впервые стала мамой. Артистка родила сына весом почти 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров.

