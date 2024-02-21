Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и другие. Как выглядят сегодня супермодели с легендарного фото Питера Линдберга 1990 года

В 1990 году легендарный немецкий фотограф Питер Линдберг сделал снимок, украсивший обложку модного журнала Vogue. На фотографии сияли улыбки пяти будущих супермоделей: Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патитц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон.

Фото Линдберга нарекли "точкой отсчета эры супермоделей", а с момента выхода британского выпуска Vogue в свет оно изменило жизнь красавиц. Сейчас их имена известны всему миру.

Вскоре после выхода обложки ее увидел певец Джордж Майкл и пригласил так называемый "золотой состав" стать главными героинями его клипа на песню "Freedom! '90".

Немецкий фотохудожник еще долго ловил супермоделей в своем объективе, таким образом, как бы сопровождая их на протяжении карьеры. Эпоха жесткого гламура не мешала ему снимать обнаженные портреты востребованных моделей с естественным освещением, максимально выделяя их натуральную красоту. OBOZ.UA собрал подборку, чтобы показать как изменились известные красотки за 34 года.

Синди Кроуфорд

Кристи Тарлингтон

Линда Евангелиста

Татьяна Патитц

Наоми Кэмпбелл

В соцсетях снимки 30-летней давности активно обсуждают, решая, кто из супермоделей красивее всего:

"Так бросается в глаза, что все разные и красивые очень!!! А сейчас просто караул".

"Синди, по моему мнению, обычная симпатичная девушка, а вот Линда имеет необычную внешность...только одна шея чего стоит".

"Это был золотой состав фотомоделей, золотой век... всегда нравились Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Татьяна Патиц... самые интеллигентные, если можно применить такое сравнение..."

"Евангелиста сразу бросилась в глаза... Очень запоминается девушка, как по имени и фамилии, так и по необычной внешности".

"Дело не в красоте, а в их индивидуальности. Они разные, а сейчас все как клоны".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как украинки ответили Меган Фокс на публичное унижение и показали, что такое украинская красота.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!