Нацотбор 2024 года из-за войны проходит по новым правилам: прямой эфир смешали с записью

Национальный отбор на Евровидение 2024 года транслируется не вживую, а по предварительной записи. 11 участников выступили 2 февраля, в преддверии финала, а их номера показывают 3 февраля.

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Так поступили для того, чтобы эфир был бесперебойным и безопасным на случай форс-мажора. Однако голосование и объявление еврофаны увидят в режиме онлайн. Об этом сообщили во время трансляции.

Претенденты, как сообщали инсайдеры, выступили раньше. В прошлом году такую практику не использовали из-за того, что запись проходила в метро, под землей.

Конкурсанты и приглашенные гости провели финал перед некоторыми СМИ и зрителями.

3 февраля жюри и ведущие выйдут в прямой эфир позже, после того, как голосование закончится.

Добавим, что слухи о предварительной записи распространили блогеры Богдан Беспалов и Ваня Рассел, которым об этом стало известно из своих источников.

Ранее OBOZ.UA писал, как финалисты Нацотбора пиарили себя перед шоу и что говорили о конкурентах.

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