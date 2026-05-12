ИПСО или пора бить тревогу? Сколько на самом деле мигрантов трудоустроено в Украине

Украинцы рано начали паниковать относительно трудоустройства иностранных работников из Азии и Африки, поскольку такие тенденции не являются массовыми. Сейчас бизнес только точечно пробует нанимать таких рабочих – в прошлом году и январе-марте этого года было выдано около 10 тыс. разрешений на работу.

Видео дня

Об этом в эфире украинского телевидения заявил председатель Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Более того, он считает искусственно созданной информационную волну с паникой относительно планов привлечь иностранцев к работе в Украине.

Сколько разрешений на трудоустройство в Украине получили иностранцы

2021 год – 22 000 разрешений ;

; 2025 год – 9 500 разрешений ;

; I квартал 2026 года – только 790 разрешений.

То есть за четыре года количество разрешений упало почти вдвое. Поэтому теперь речь идет не о системном тренде, а скорее о точечных попытках отдельных работодателей протестировать возможность привлечения иностранцев.

"Речь идет о каком-то интересе со стороны тех или иных работодателей протестировать возможность привлечения иностранцев. Но говорить о том, что в Украину массово собираются заезжать жители тех или иных азиатских стран или стран Африки – нет, это не соответствует действительности", – отметил Воскобойник.

Почему мигранты сами не захотят в Украину

Он считает искусственно созданной информационную волну в соцсетях, где, выставляя одиночных иностранных работников, заявляют, что они "валом пошли в Украину", а на границе стоят "миллионы иностранцев, которые хотят заполонить наши города". Василий Воскобойник называет это враждебным ИПСО, которое не соответствует действительности.

"Желающих приехать в страну, где нет ни одного безопасного города, где у нас каждый миг может прилететь, или шахет, или ракета – таких людей не очень много, чтобы ехать рисковать, когда рядом есть страны Европы, где можно заработать гораздо больше и в гораздо более спокойных условиях жизни, чем в нашей стране", – отмечает эксперт.

Как уже сообщал OBOZ.UA, наибольшим спросом на иностранных работников в Украине пользуются строительные, производственные, логистические и торговые компании. Полная легализация иностранца обходится бизнесу примерно в 40 тысяч гривен, что делает его на 25-30% дороже украинца, однако работодатели готовы платить больше из-за критического кадрового голода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!