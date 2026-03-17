Стыдно за американский паспорт: в сеть выложили личное обращение Шона Пенна к украинским военным

Бойцы 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины показали эмоциональное видеообращение, которое для них записал американский актер Шон Пенн. Около месяца назад военные рассказали звезде о героях, которые без ротации находятся в "горячих точках" фронта, а теперь он вспомнил имена каждого из них и поблагодарил за смелую борьбу не только за Родину, но и весь мир.

Кроме того, лауреат премии "Оскар" признался, что сейчас чувствует стыд за свой американский паспорт, ведь убежден, что власти страны делают недостаточно для поддержки украинского народа. Соответствующий ролик появился на официальной странице бригады в TikTok.

"Мне прислали эту записку от моего друга Андрея Ермака: "Возле Краматорска на Донецком фронте бойцы 157-й ОМБр продолжают выполнять боевые задачи без ротации. "Яць" – 141 сутки, "Джури" – 127, "Печа" – 133, "Хищный" – 65, "Кум" – 62. Удерживать позиции так долго означает ежедневно сталкиваться с усталостью, холодом, опасностью и неопределенностью. Их мужество является примером для всей страны". Я добавлю, что и мира", – сказал знаменитость.

С грустью в голосе Шон Пенн признался, что сейчас его не покидает ощущение, будто США подставили Украину. Актер осознает, что мы не получаем достаточной помощи от властей его государства, однако заверил: большинство американцев стоят на стороне нашей Родины. Да и сам звезда пытается делать все, что от него зависит, чтобы поддерживать украинцев.

"С определенным стыдом я говорю, что только владелец американского паспорта.Чувствую, что наша страна подвела себя тем, что не вышла на должный уровень поддержки, которую вы заслуживаете. Это, по моему мнению, как американца, является нашим священным долгом. Я хочу, чтобы вы знали, что большинство людей в Америке с вами. Наблюдается паралич в разногласиях, возникших в США. Чувствуется оцепенение. Но я желаю того, чего и вы. Я знаю, что для существования Америки необходимо поставить вам этот вопрос и обеспечить результат", – сказал звезда.

Как отметил Шон Пенн, он убежден, что американцы просто не останутся самими собой, если не будут поддерживать украинцев, которые борются за родную страну и весь мир: "Я благодарю вас от всего сердца за моих детей, за себя. Вы – это то, к чему я стремлюсь. Вы – герои. Я решил, что вернусь в Украину в марте и, надеюсь, мы найдем способ встретиться. Хочу сказать, что вы представляете лучших из нас и то мужество, которое мы все хотим иметь. Слава Украине!"

Шон Пенн действительно сдержал свое слово. 16 марта знаменитость прибыл в Киев, отказавшись от присутствия на грандиозной церемонии награждения кинопремии "Оскар 2026", где получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой". Бойцы 157-й ОМБр поблагодарили актера за то, что выбрал быть с Украиной в этот момент и поздравили с победой.

